Ahmet Selim Kul: Joao Capela sadece siz böyle değilsiniz dedi

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, HT Spor Gündem programında, TFF Hakem ve VAR Danışmanları Vitor Melo ile Joao Capela arasında geçen diyaloğu anlattı.

Ahmet Selim Kul'un açıklamaları:

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"Dün hareketli bir gündü birçok organizasyonda yer aldım. Sevgili Erdoğan Arıkan'ı da iyi ve sağlıklı gördük. Kocaelispor'un "Yeniden Süper Lig'e" sloganıyla yaptığı camianın eski futbolcularının, şampiyonluk yaşamış eski isimlerin, teknik direktörlerin, Ziya Doğan, Güvenç Kurtar gibi birçok önemli ismi gördük orada onore edildiler. Güzel bir geceydi, Yeşil-Siyahlıların tamamen şampiyonluk yolunda birliklerini gösterdikleri bir gece oldu. Güzel bir organizasyondu bizi de davet ettikleri için Kocaelispor camiasına teşekkür ederiz."

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🎙️ @ahmetselimkul: "Vitor Melo ve Joao Capela ile dün konuşma fırsatım oldu. Bana 'sadece siz böyle değilsiniz' dedi. Avrupa'dan aşağı indikçe VAR'ın daha çok müdahale etmesini istiyorlar. Yukarı çıkıldıkça da VAR'a karşı bir görüş olduğunu söyledi.… pic.twitter.com/gJOkrFOIto — HT Spor (@HTSpor) March 26, 2025

"SADECE SİZ BÖYLE DEĞİLSİNİZ"

"Dün önemli iki isimle de sohbet etme şansı buldum. Vitor Melo ve Joao Capela; Biri hakem biri de VAR danışmanımız. Sohbet etme fırsatımız oldu iksiiyle çok çok ilginç şeyler söylediler ikisi de. Ben şeyi sordum, "Türkiye'de VAR'ın her şeye karışması" konusunu sordum yani Türkiye'de böyle sanılıyor bu kural. Bir hata varsa düzeltsin bakış açısının olduğunu söyledim. O da bana 'sadece siz böyle değilsiniz' dedi. Avrupa'dan aşağı indikçe VAR'ın daha çok müdahale etmesini istiyorlar. Yukarı çıkıldıkça da VAR'a karşı bir görüş olduğunu söyledi. Şöyle bakıyorlar olaya futbol 150 VAR 8 yaşında. VAR'ın zamanla bu sorunlarının çok daha azalacağını vurguluyorlar. Potansiyelden memnunlar ama istikrar uyarısı yaptılar."