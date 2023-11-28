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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda açıkladı: "Fenerbahçe en az iki transfer yapacak" - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda açıkladı: "Fenerbahçe en az iki transfer yapacak"

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda açıkladı: "Fenerbahçe en az iki transfer yapacak"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 01:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 01:28
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        "Fenerbahçe en az iki transfer yapacak"
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        Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, usta gazeteci Cem Dizdar ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul spor gündemini değerlendirdi.

        Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin devre arasına yönelik planlarını canlı yayında açıklarken sarı-lacivertli taraftara transfer müjdesini de verdi.

        Fenerbahçe'nin devre arasında iki transfer yapmayı düşündüğünü belirten Kul, bu transferlerin birinin 6 numara bölgesine diğerinin ise stopere düşünüldüğünü aktardı.

        6 numara için yabancı, stopere ise Süper Lig'den bir yerli oyuncunun alınmasının gündemde olduğunu belirten Kul'un açıklamaları şöyle:

        "Fenerbahçe devre arasında en az iki transfer yapacak. Kadroda değişiklikler olacak. 6 numara transferi gündemde, İsmail'in yerine gibi düşünmek daha mantıklı. Fenerbahçe ocakta bazı konularda kararlar verecek. Süper Lig'den bir yerli stoperin alınması gündemde. Yabancı sınırı olduğu için planlar değişebilir ama ön liberoya yabancı, stopere yerli takviyesi planlanıyor"

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