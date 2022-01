Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Önder Karaveli, Çebi ile birlikte basın toplantısında yer alıyor.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

Öncelikle Ahmet Çalık'a rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın, ailesine sabırlar diliyorum.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Mali Genel Kurul bir milat olmuştur. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Sunduğumuz raporun sonuçları ne ise sonuna kadar gideceğiz.

Kadınlarımızın da müzeye koyduğu kupaları düşününce... Tarihte, müzede yerini almıştır. Yazmayla, çizmeyle, birilerine mal edip birilerine etmeme gibi davranışlarla bir şey değiştiremeyeceklerdir. Bu 4 kupa, Beşiktaş'ın hakkıydı. Bu bir ekip işi. Herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum.

Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ölene kadar bu gururu yaşayacağımı belirtmek istiyorum.

Hakemler konusunda sıkıntılı bir süreç hala devam ediyor. Geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı, ceza aldığımı kamuoyu biliyor. Derdimizi nasıl izah edeceğiz, onu da bulmakta zorlanıyorum.

Yapılan çalışmalardan aldığım algı, en azından önümüzdeki seneden sonra Türk futbolunun zararlarının minimize edileceğinden şüphem yok. Önümüzdeki seneleri kurtaracağız derken, bu senenin önemi yok diye bir davranış hissetmekteyim.

Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onların da reddetmesi gerekir. Onların da bu niyette olacağından şüphem yok. Fenerbahçe başkanımız konuşuyor, Galatasaray başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes şikayet ederken, anlamadığım bir şey var. Bu işten kim menfaat ediyor?

VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. VAR hakemlerinin, orta hakem olmaması gerektiğini defalarca kez söyledim. Artık Beşiktaş'a yapılacak her türlü hatanın daha da şiddetle karşısındayım. Gerekirse 1 yıl cezaysa 1 yıl. Yöneticilikten men edileceksem de artık beni susturamayacaklarını, artık hiçbir takıma hata yapmamaları gerektiğini hakem kardeşlerime ifade ediyorum.

Ceyhun Kazancı'yı sportif direktör olarak atadığımızı açıklamak istiyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz.

Hocayla yolumuza devam ediyoruz diyorum. Hala Beşiktaş'ın hocası kim diyorlar? Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğunu bilmelerine rağmen polemik yaratıyorlar. Önder Karaveli hocam, altyapıda çok büyük başarılara imza attı. Beşiktaş artık altyapıya önem veren, özkaynaklarıyla beslenen projeye başlamıştır. 1 yıl önce başladık. Önder Karaveli hocam büyük projenin her daim parçası olmaya devam edecek. Hocamız şu an teknik direktörümüzdür, bundan sonra da her daim projemizde devam edecektir.

CEYHUN KAZANCI: BEŞİKTAŞ'IN SOKAĞA ATILACAK TEK KURUŞU YOK

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle:

"22 yıllık Beşiktaş kongre üyesiyim. Tribünlerden geldim. Futbolla ilintim çok farklı mertebelerde oldu. Menajerlik, pazarlama, satış, stadyum. Bir kulübün gelir elde ettiği tüm bölümlerde bulundum. Birçok kulübü tanıdım. Türk futbolunda sorunları bire bir gören ve analiz eden biriyim. Geldiğimiz noktada işin teknik tarafı bizim haddimize değil. İşin taktik tarafına bakmak haddimiz değil. Önemli olan hocamızın, oyuncularımızın, kulübümüzün futbol tarafının en sağlıklı şekilde yürüyeceği yapıyı oluşturabilmek. Başlangıcı söylenmiş ama devamı getirilmemiş, birçok kulüpte yaşanmış bir proje bu. Tesisleşme önemli bir adım."

Oyuncu yetişiyor Türkiye'de, oyuncu var. Önemli olan nokta oyunculara doğru yolu doğru zamanda açmak. Gelişimlerini hem saha içi hem saha dışı en doğru şekilde yönetebilmek. Çok fazla yıldız geldi, çok fazla yıldız geçti. Pazar günü Emirhan İlkhan'la tanıştı Türk futbol camiası. Önemli olan onu kariyerinin sonuna kadar hep orada tutabilmek, kaybolan bir yıldız haline getirmemek.

Altyapıdan çıkan her oyuncu Beşiktaş'ta oynayacak diye bir şey yok. Ancak önemli olan nokta olabilecek oyunculara doğru emeği doğru şekilde vermek. Uzun süredir Önder hocamızla tartıştığımız projemiz, altyapı koordinasyon projesinin ana fikri, altyapıdan çıkan oyuncuların doğru entegrasyonu. Tesadüfen değil, yetenek kırıntısı olan her oyuncuyu A takıma kazandırmak. Bu, bir günde olacak şey değil.

U19 takımımızı biraz ayrı tutacağız. Altyapılardan oraya geçiş kıdemle gelinmeyecek. Beşiktaş U19 takımında oynamak kolay değil. Ön elemeden geçmeli. A takıma geçmek için de ayrı bir sınavdan geçmeli. Her oyuncuyla alakalı 5 senelik kariyer planı yapmamız gerekiyor. Önder hocamız, bu büyük projemizde her daim işin merkezinde olacak."

Türkiye'de kulüplerin ekonomik durumları malum. Üreten, geliştiren, onlara yol açan, Avrupa'nın önemli kulüplerine ve liglerine bu oyuncuları pazarlayan, onlar gittiği anda sonrasında o oyuncuların yerine en doğru oyuncuları getirecek oyuncular çıkaran bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Birkaç yıldız yetiştirirsiniz ama gönderdiğinizde arkadan gelecek oyuncunun hazırlığını yapmalısınız. Bu bir çark.

Sadece altyapı projesi değil yapıyor olduğumuz şeyler. Atletik performans departmanını kuruyoruz. Bu departman, her daim bizimle olacak.Oyuncu izlerken sadece göz değil, işin analiz ve istatistik kısmını göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu sistemi de yürürlüğe sokuyor olacağız. Beşiktaş'ın sokağa atılacak tek bir kuruşu yok."

ÖNDER KARAVELİ: BENİM HAYATIM TÜRK FUTBOLU VE GENÇLİĞİ İÇİN ADANMIŞ BİR HAYAT

Önder Karaveli'nin açıklamaları:

"Ahmet Çalık'ı duyduktan sonra değerli arkadaşım İlhan Palut hocamı aradım. Hocam telefonu açamadı, açamadığı için o kadar mutlu oldum ki çünkü ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Akşam üzeri konuştuk, aynı cümleleri ona da söyledim. 'Hocam ne söyleyeceğimi bilemiyorum, acımı ailesiyle paylaşmanızı istiyorum' dedim. Hepimizin çocukları var. Çok zor bir sınav, ailesi için çok zor bir sınav. Ahmet Çalık'ı Gençlerbirliği'nden, genç milli takımlardan beri izliyorum, takip ediyordum. Üzüntüm biraz daha fazla oldu. Ailesine sabırlar diliyorum. Konuştukça bu konu, beni başka yere götürür.

Geçen sene yaz tatilinde, İskenderun'da çok sevdiğim bir oyuncumu ziyaret etmiştim. 2-3 gün orada konuştuğum biri, ayrılacağım gün 'Önder Hocam, bence siz Türk futbolunun terli formasısınız' demişti. Duyduğum anda beni acayip hale soktu, çok etkiledi. Onun bu inancı, bende de başka bir inanç oluşturdu. Benimkisi Türk futbolu, Türk gençleri için adanmış bir hayattı. Bundan vazgeçmedim, vazgeçmem. Beni bugünlere getiren, bana futbolculuk şansı veren, antrenör olma şansını tanıyan Beşiktaş için de adanmış hayatım var. Bunu söylemekten gurur, onur duyuyorum. Beni bu hale Beşiktaş özkaynak düzeni getirdi.

Adını ne koyarsanız koyun, adı Beşiktaş özkaynak düzenidir. Nefes aldığım sürece adı da Beşiktaş özkaynak düzeni olarak devam edecektir. 1975 yılında Serpil Hamdi Tüzün hocanın kurduğu, geliştirdiği, beraber çalıştığı hocalarla büyüttüğü Beşiktaş özkaynak düzeninin yetiştirdiği biri olarak gurur duyuyorum.

Azerbaycan'da çalışırken Mehmet Ekşi hocamla konuştum. Başkanımızın toplantısından sonra bana ulaşıp size güveniyorum demişti. Beraber çalışma sözünü vermiştim. Türkiye'ye dönünce Beşiktaş'a dönme sözü vermiştim. Döndüğümde de sözümü tuttum. Başka şeyler olmasına rağmen Beşiktaş özkaynak düzeninde çalışmaya devam ettim.

Daha önce de söyledim, Beşiktaş U19 takımı, A takıma en yakın takım olduğu için, o takımın başında bana görev veren, bana inanan Sergen Yalçın hocamdır. Görevde olduğu sürece bize her konuda son derece yardımcı ve destekçi oldu. Ona teşekkür ediyorum.

Onunla aynı sahadaydım Şeref Stadı'nda başlayan, Fulya'da devam eden süreçte. Onunla aynı sahada olmak büyük keyifti. Ülkenin üzerinde bir oyuncuydu. Dünya üzerinde görmediğim tarzda biriydi. Onunla çalışmak da keyifliydi.

Ben Beşiktaş'a 10 yaşında, Şeref Stadı'nda 1984'te başladım. Oradaki Beşiktaş'ı da yaşadım, sahip olduklarını da, olmadıklarını da. A takım soyunma odası saray odalarından biriydi. Sarayın odasına girdiğimde neredeyse nefesim kesilecekti heyecandan. Başka bir ortamdı. Bizim altyapıdaki soyunma odamızdan daha farklı bir odaydı o saraydaki oda.

A takıma geçişte oyuncunun karşılaştığı zorlukları kimse konuşmuyordu. Benden daha iyi, altyapılarda o kadar çok hoca var ki... Beşiktaş en başarılı dönemlerini PAF takımdan oyuncular çıkardığı zaman yaşamıştır. Bugün Beşiktaş için bir milattır. Genç oyuncularıyla, onların mücadeleleriyle çok büyük işler yapacağız.

Genç oyuncu diye bir şey yoktur. Oyuncular vardır. Emirhan İlkhan'la ilgili bir şeyler de söylemek istiyorum. Emirhan konusunda en az emek bana aittir. Onunla 5 aydır çalışıyorum. Onunla bunca yıl çalışan antrenörlerin emeği daha büyüktür.

Sadece bir insan üstüne almaya çalışmasın lütfen. Sadece antrenörlerin mi? Malzemecinin de aşçının da emeği vardır. Benim yaptığım şey, Emirhan İlkhan'a güvenmek. Ben sadece Beşiktaş'ın gençlerine değil, Türkiye'nin gençlerine güveniyorum.

Hata yapacak bu gençler. İçimizde hatasız insan var mı? Ben 47 yaşıma gelene kadar çok hata yaptım. Ancak onlardan isteğim yeni hatalar yapmaları. Lütfen farklı hatalar yapın diyorum.

Bu görev bana verildiği günden beri, bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim. Bir kere bile acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur diye düşünmedim. Bana emanet edilen şey beni çok zorlayacaktı, çünkü çok sevdiğim bir şey emanet edildi. Beşiktaş'ı pamuklara sarsam yeri olmaz, yeri dolmaz. Bunun ağırlığı, sorumluluğuyla, heyecanıyla hep iyi şeyler yapmaya çalıştık. Bütün yaşananlarda sadece ben yoktum, fazla benim adım söylendi. U19'dan benle beraber gelen o kadar çok hocalar oldu ki...

Ben büyük ekibin sadece bir parçasıyım. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Kendi içimde çok değerli bir parçasıyım. Hangi görevde olursam olayım. Sizler beni nereye koymak isterseniz oraya koyabilirsiniz. Bu size kalmış. Benim birinci kimliğim, Beşiktaş taraftarlığıdır. Tribünde şarkılar, besteler söylediğimiz günleri özlüyorum. Bu kadar çok sorumluluğu olmayan bir şeydi o. İnşallah o günleri bir daha yaşarım. Akademiler ile A Takım arasında bir köprü vardır. O köprüde bu ülkede tıkanıklık var. Benim talip olduğum şey, o tıkanıklığı gidermek. Bunu yapabilecek bilgiye, birikime, donanıma da sahibim. 2000 yılından beri antrenörlük yapıyorum. O kadar çok şey yaşadım ki bu tıkanıklık ile ilgili. 1984 yılından beri futbolun içindeyim. Yaşadığım her şey beni bugüne getirdi.

Benim Beşiktaş'ta görevim ne olursa olsun Beşiktaş ile gönül bağım hiç bitmeyecek. Beşiktaş için değerli görevler yapmaya her zaman aday olacağım. Kendimi Beşiktaş'a ve Türkiye'nin gençlerine adamaya devam edeceğim. Bu hiç değişmeyecek."

