Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar: Play-off, Salih Uçan, Şenol Güneş, sponsporluk...

"TAKIMA VE EKİBİME GÜVENİYORUM"

Dünkü maç, çok tatsız bir maçtı. Ben çok üzüldüm, camia ve taraftar üzüldü. Onlar üzüldüğü için üzüldüm. Futbolun içinde bunlar var. 120 yıllık kulübüz, neler yaşandı. Birlik ve beraberlik içerisinde olur sabır gösterirsek takımımızın çok güçlü ve sezon sonunda hedefe ulaşacağından şüphem yok. Her maçın skoruna göre alkış veya eleştiri doğru değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım, sabır gösterelim. Takımıma, ekibime, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir trafik kazası olarak kabul edelim. Önümüze bakalım. Ne ben Beşiktaşlılık'tan, Beşiktaş başkanlığından dün mağlup olduk diye vazgeçerim ne Rahmi Koç Bey veya Koç Holding sponsorluk vazgeçer. Bizler bir aileyiz. Acı günde, zor günde, kötü günde, iyi günde beraber olmayı başardığımızı herkese göstermek zorundayız."