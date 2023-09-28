Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar: Play-off, Salih Uçan, Şenol Güneş, sponsporluk...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş ile sponsorluk anlaşması töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, Süper Lig'de gündeme gelen play-off iddialarından, Adana Demirspor karşısında alınan mağlubiyete kadar birçok önemli konu hakkında sorulan soruya cevap verdi. İşte Çebi'nin açıklamaları...
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.
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"SONU GÜZEL OLDU"
"Bir süreç aldı bu sponsorluk ama sonu güzel oldu. Tüpraş Ailesi'ne, Koç Holding'in onursal başkanı ağabeyimiz Sayın Rahmi Koç Beyefendi'ye ve Koç Ailesi'ne huzurlarınızdaa teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir marka ve milli bir dev Tüpraş. Kızımız güzeldi. Kızı 1 kişiye verirsiniz, herkes ister. Biz Tüpraş ile el sıkıştık. Tüpraş'a ve camiama hayırlı uğurlu olsun."
- 3
"TARİHİN EN YÜKSEK DEĞERİ"
"Beşiktaş tarihinin maddi olarak en yüksek değeriyle bu sözleşme imzalanmıştır. Bir milli dev ile, sanayi kuruluşuyla markamızın örtüşmesi beni ayrıca mutlu etmiştir. Stadyum isim, göğüs sponsorluklarının karşılığını en yüksek derecede almak ama mühim olan onları en değerli ve kulübe katkı verecek şekilde harcamak önem ifade etmektedir."
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- 4
"SPORTİF BAŞARI GEÇİCİ OLUR"
"Ekonomik olarak benim bakış açımı herkes biliyor. Eğer ekonominizi düzgün yürütmezseniz, harcamalarınızda derli toplu olmayı başaramazsanız sportif başarılar geçici olur. Bizim için mühim olan uzun vadeye yaymak. Kısa bir süre acı olabilir, ızdırap olabilir ama zaman içerisinde Beşiktaş'ın huzurlu olacağını göreceğiz.
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"TAKIMA VE EKİBİME GÜVENİYORUM"
Dünkü maç, çok tatsız bir maçtı. Ben çok üzüldüm, camia ve taraftar üzüldü. Onlar üzüldüğü için üzüldüm. Futbolun içinde bunlar var. 120 yıllık kulübüz, neler yaşandı. Birlik ve beraberlik içerisinde olur sabır gösterirsek takımımızın çok güçlü ve sezon sonunda hedefe ulaşacağından şüphem yok. Her maçın skoruna göre alkış veya eleştiri doğru değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım, sabır gösterelim. Takımıma, ekibime, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir trafik kazası olarak kabul edelim. Önümüze bakalım. Ne ben Beşiktaşlılık'tan, Beşiktaş başkanlığından dün mağlup olduk diye vazgeçerim ne Rahmi Koç Bey veya Koç Holding sponsorluk vazgeçer. Bizler bir aileyiz. Acı günde, zor günde, kötü günde, iyi günde beraber olmayı başardığımızı herkese göstermek zorundayız."
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YAYIN GELİRİ AÇIKLAMASI
"Yayın gelirlerinin düştüğü bir süreç içerisinde bunları telafi edecek kaynakları bulmak kısa sürede kolay olmuyor. Sponsorlarımızın Beşiktaş markasına verdiği değerden dolayı bu rakamlar biraz olsun telafi olmuştur. Diğer gelirlerimiz net oturmadı. Yayın geliri, maç sonuçların bağlı. Bilet gelirleri değişiyor. Yüzde 50 civarında sponsorluk gelirlerimiz var. Geçmişe göre bu rakamlar 2 kat arttı. Tüm forma sponslarına bakınca rakamlar ikiye katlandı."
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- 7
PLAY-OFF SÖZLERİ
"Playoff kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa playoff oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum. Olursa hay hay. Bu sezon da olursa hay hay, destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif verecektir. Biz buna destekleyici oluruz."
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SALİH UÇAN VE ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI
Adana Demirspor maçının sonunda Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşananlarla ilgili Ahmet Nur Çebi: "Maç bitmiş, kaybetmek acı bir şeydir. O süreçte bütün sinirler gergin. Salih ile Şenol hocanın arasında bir baba-oğul ilişkisi var. Bunu bilseniz, o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi ama bu bir enstantane sonucu oluşmuş bir şey. Hoca, bir an evvel oyuncularını içeriye almak istiyor."
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"DAHA ÇOK MAÇ VAR"
Ahmet Nur Çebi: "Daha ligin başındayız. Önümüzde onlarca maç var. Sonuçların nasıl biteceğini bugünden görmüş gibi davranmayı doğru bulmuyorum. Ben ekibime, hocama, takımıma güveniyorum. Her maçın sonucuna göre takdir veya cezalandırma gibi devam edersek camia olarak, takım üzerinde gerginlik yaratırız. Bunun altından hep beraber kalkmalıyız. Görmelerini sabırla bekliyorum. Bu işin içerisinden bu futbol takımı ve bu hocayla çıkabileceğimizi, şampiyonluk hedefiyle sonuna kadar yürüyeceğimizi düşünüyorum."
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