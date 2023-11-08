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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Süleyman Hurma PFDK'ya sevk edildi - Trabzonspor Haberleri

        Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:03 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:03
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        Çebi, Koç ve Doğan PFDK'ya sevk edildi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hakem ve diğer müsabaka görevlileri için yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Koç, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakareti sebebiyle de disipline gönderildi.

        Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle disipline gönderildi.

        Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Bitexen Antalyaspor maçı sonrası hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ya gönderilen bir diğer isim oldu.

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe müsabakası sonrası yaptığı röportajdaki hakareti, sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle disipline sevk edildi.

        VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildi.

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