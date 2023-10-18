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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dün toplama kamplarından şikayet edenler bugün Gazze'de, 21. yüzyılın toplama kampını oluşturdular. Dün soykırımdan şikayet edenler bugün Gazze'de çoluk çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarihin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiler" dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, "İsrail büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilmelidir" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Filistin atkısı takarak katıldı.

Gazze'de hayatını kaybedenler için Fatiha okunmasının ardından konuşan Karamollaoğlu, dün gece yaşananların herkesi derinden etkilediğini ifade ederek, "Aslında 'bu kadar büyük bir vahşeti bekliyor muydunuz' deseniz, şahsen ben beklemediğimi söylerdim. Ama vahşetin, vahşi insanların tavrının maalesef bir ölçüsü, zamanı olmuyor." diye konuştu.

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Karamollaoğlu, yaşananlarının tahminlerinden öte olduğunu belirterek, "Dün toplama kamplarından şikayet edenler bugün Gazze'de, 21. yüzyılın toplama kampını oluşturdular. Dün soykırımdan şikayet edenler bugün Gazze'de çoluk çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarihin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiler. Dün sürgünden zulümden, kıyımdan şikayet edenler bugün dünyanın gözü önünde en büyük zulümleri gerçekleştirmekten geri durmuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de bir hastanenin vurulmasının zulmün zirvesi olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, ABD Başkanı'nın adeta bu zulmü teyit etmek için İsrail'e geldiğini öne sürdü.

Karamollaoğlu, insanların Gazze'de katledildiğine dikkati çekerek, özellikle İsrail yönetiminin kendi dışındaki insanları insan olarak tarif etmek istemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son zamanlardaki çıkışlarıyla yüreklerine kısmen su serptiğini dile getiren Karamollaoğlu, ancak hükümetlerin tavrının sadece sözle geçiştirilemeyeceğini ifade etti. Karamollaoğlu, iktidarın söylenen sözlerin ötesinde adımlar atmaya mecbur olduğunu belirtti.

İktidarda olsalardı muhalefetin bugün gösterdiği tepkiye ihtiyaç duyulmayacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Çünkü biz İsrail'in hangi dilden anlayacağını biliriz ve o dili mutlaka konuşuruz çünkü biliriz ki çocuk hastanesini bile bombalama cüretini gösteren, insanlık dışı bir tavrı benimseyenlerle konuşulmaz. Onlar güçten anlar. Tepesine yumruğu vurmadığın müddetçe her zaman başını yukarıya kaldırmaya çalışır." diye konuştu.

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Karamollaoğlu, ABD Başkanı, İngiliz Başbakanı İsrail'e destek için oraya gidebiliyorsa Türkiye'nin de İslam ülkelerini ayağa kaldırmak için gayretin içine girebileceğini ifade etti.

"Bugüne kadar hiçbir terör örgütü İsrail'in öldürdüğü kadar çocuk öldürmemiş, katletmemiştir." diyen Karamollaoğlu, BM'nin, AB'nin ve uluslararası kuruluşların yine hakem vazifesi görmeye ve İsrail'i desteklemeye yönelik adımlar atma gayreti gösterdiğini çünkü başka türlü adım atamayacaklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE ULUSAL YAS İLAN EDİLMELİ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuşmasında Gazzelilerin yalnız, mahzun, suçlu muamelesi gören masumlar olduğunu belirterek, 2,5 milyon insan için 2 uçak gemisi ve İngiliz donanmasının bölgeye gittiğini anlattı.

Batıda Yahudilere karşı gizli bir suçluluk duygusu bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Herkes çekinebilir İsrail'den ama biz Türkler ve Müslümanlar asla bu duyguya sahip değiliz. Onlara 'üstün ırk' olmadığını söyleyecek yegane millet biziz." diye konuştu.

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Davutoğlu, küçük bir Gazze Şeridi'ne 7 düvel saldırıyorsa kendilerinin yerlerinin mazlumların yanı olduğunu belirterek, onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Araplar da bize ihanet etti" diyenlerin tarihini bilmediğini kaydeden Davutoğlu, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün birileri için önemi bulunmayabileceğini ancak bu millet için var olduğunu dile getirdi.

"Araplar topraklarını sattı" söylemlerini eleştiren ve bunun tipik bir İsrail taktiği olduğunu iddia eden Davutoğlu, "Türkiye'de İsrail borazancılığını yapan sözde akademisyenler de bunların şahidi oluyorlar. İnceleyin bakalım nereler satılmış. Velev ki sattı birileri, bütün Filistin toprağı satılsa Mescid-i Aksa toprağı 1,5 milyar Müslüman'a değil, Hz. Süleyman'dan bu yana gelmiş olan bütün inananlara aittir. Kimse o toprağı satmadı, satamayacak, sattırmayacağız, verdirmeyeceğiz." diye konuştu.

Davutoğlu, Filistinlilerle dayanışma için Türkiye'de derhal ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini belirterek, oluşturulacak bir TBMM heyetinin bombalanan hastaneye gitmesini istedi.

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Türkiye'deki İsrail karşıtı eylemlerin engellenmemesini talep eden Davutoğlu, Türkiye'nin insani yardım koridoru açılmasına da öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'e yönelik yapılacaklar konusunda maddeler halinde istek ve taleplerini dile getiren Davutoğlu, "İsrail büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilmelidir." dedi.

Davutoğlu, insan olarak Filistin'in yanında olacaklarını vurguladı.