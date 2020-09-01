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Türkiye'de kadın cinayetleriyle ilgili olarak bir yazılı açıklama yapan 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu', geçtiğimiz Ağustos ayında 27 kadının öldürüldüğünü, 23 kadının ise şüpheli bir şekilde ölü bulunduğunu belirtti.

KENDİ HAYATINA DAİR KARAR ALMAK İSTERLERKEN

Kadın cinayetlerinin Ağustos bilançosunun ortaya konduğu açıklamada kadınların 4’ü ekonomik bahaneyle, 7’si de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürülmüş olduğuna dikkat çekildi.

AĞUSTOS AYINA KADAR 39 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Öte yandan 2020 yılının Ağustos ayına kadar işlenen kadın cinayetlerinin sayısı 209'a ulaştı. Cinayetlerin aylara göre dağılımı ise şöyle; Ocak 27, Şubat 22, Mart 29, Nisan 20, Mayıs 21, Haziran 27, Temmuz 26 ve Ağustos 27...