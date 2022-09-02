TÜİK ile "Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. Peki Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...