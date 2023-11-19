Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz büyüklüğü 1,5 Milyar TL olarak açıklanırken, halka açıklık oranı ise %25 olarak belirlendi. Yıldız Pazar'da AGROT Bist koduyla borsada işlem görecek olan Agrotech halka arz sonuçları araştırılıyor. Peki, Agrotech kaç lot verdi ve ne zaman işlem görecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...