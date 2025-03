Ağrılılar tarihi bir adım attı

İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu İş İnsanları ve STK Buluşması etkinliği Yenibosna'da bulunan Pullman Otel'de gerçekleştirildi.

Salonda kurulan ekranda Ağrı'nın doğal güzellikleri, kültürü ve gelişiminin anlatıldığı görüntülere yer verildi.

Ev sahibi Ağrı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Vefa Kızılaslan misafirlerini kapıda karşıladı.

Geceye, Ağrı Dernekler Federasyonu Başkanı Vefa Kızılaslan, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Kenan Tekdağ'ın yanı sıra İş Adamları; Kemal Can Mehmet Atmaca, Ahmet Eraslan, Mehmet Yasubuğa, Kemal Özen, Hikmet Eraslan, Murat Çalış, Nihat Adan, Maksut Konyar, Ahmet Dumlu, Mustafa Kaymak, Vahit Arıkan, Bahattin Saydam, A. Rıza Memiş, Sertaç Yiğit, Muhlis Çil, İkram Kaya, Mesut Çiftçi, Metin Ebret, Begüm Kaçmaz, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, Abdurrahman Yıldırım, Faruk Yavuz, Sertaç Yiğit, Zeynel Abidin Kara, Oktay keskin gibi isimlerde katılım sağladı.

İbrahim Çeçen, Fuat Türkmen, Şinasi Ünsal, Seyit Ateş, Abdullah Atalay, Cemal Kaya, İbrahim Yassıboğa, Mehmet Emin Öztürk, Sabahattin Aydın, Suat Öztürk gibi önemli iş insanları da desteklerini bildirdiler.

Yemekli gecede ilk sözü İstanbul Ağrı Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa Kızılaslan aldı.

STK İTİBARINI MEZE ETMEDİK

Geceye emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vefa Kızılaslan, “Görüş ve önerilerinize önem veriyoruz. Federasyonumuz 2006 yılında 5 dernekle kuruldu. Kuruluş tüzüğüne her dernekten 5 delege alındı. Kurucu başkanımıza ve 5 yürekli arkadaşımızı selamlıyor onlara tekrar teşekkür ediyorum. Bugün 28 derneğimizle yola devam ediyoruz. Federasyon olarak bizlerin temel görevi toplumsal dayanışmayı koordine etmektir. Hayırseverler ile harekete geçerek öğrencilerimize burs verdik. Bursiyer ve hayırseveri buluşturduk. Salonumuzda bulunan konuklarımız bu tip yardımlar yapmaktadır. Biz her iş insanından burs temin ederek bu hayır hareketini Ağrılılar adına devam ettirmektir. Diğer yardımların nasıl ve kime yapıldığını hayırseverlerimize ulaştırıyoruz. Lobi çalışmalarımızda kültürümüzü korumak içinde çalışıyoruz. Bu anlayışla İstanbul çapında etkinlik yaptık. Ağrı Tanıtım Güleri’ni daha coşkulu yapmayı hedefliyoruz. Hemşerilerimizin genel ve yerel siyasette başarılı olması için çalışıyoruz. Her ilçede hemşerilerimizi destekledik. İstanbul tarihinde ilk defa Eyüp Sultan’da Ağrılı bir belediye başkanı seçtirmeyi başardık. Bu çalışmaları yaparken siyasallaşmadan ve STK itibarını meze etmeden yürüttüğümüzü gururla belirtmek isterim” dedi.

İTTİFAKSIZLIK BİZİM GERÇEĞİMİZ Vefa Kızılaslan’ın ardından gecede söz alan isim İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ oldu. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Tekdağ, “Ağrı sivil toplum derneklerinin kıymetli yöneticileri, kıymetli misafirler, öncelikle bu davete icabet edip katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Federasyon Başkanı Vefa Kardeşim'e de bu organizasyonu gerçekleştirmekteki liderliği için teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, ilim ve irfan menbaı olan bölgemizin gururu, insanlığa ışık tutan bilge Ahmet Efendi Hazretleri, bundan üç asır önce bizim bölgemizin, insanlarımızın sorununu "ittifaksızlık" yani birlik olamama olarak teşhisle ifade etmiştir. Maalesef bu bizim bir gerçeğimizdir. Ancak, bu gerçeğimizdir diye de ilerlememesi gerekir” dedi. HAYIRLARDA BULUŞMAK DİLEĞİ İLE Gecenin kıymetli bir atılım olduğunu ifade eden Tekdağ, “İşte dernekleşme, federasyonlaşma, mobilleşme butarihsel dezavantajımızı aşmaya yönelik kıymetli adımlardır. Ben federasyonlaşma seviyesini Vefa'dan öğrenince gurur duydum. Kendisinin önergesiyle ben de katkı sunmaya gayret ediyorum. Bu vesileyle Harun'daki halk kökenli İstanbul'daki hemşehrilerimizi bir araya getirme konusundaki öncü rolüyle, elli yıl önce tanıdığım kıymetli başkanımız efsane Nihat Adan Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aynı şekilde yol gösterici emekleri inşallah devam edecektir. Burada bulunan hemşehrilerimizin dışında, elbette birçok hemşehrimiz var. Hayatın her alanında hem temsiliyetlerini başarıyla sürdüren hem de kendi alanlarında başarılı olan hemşehrilerimizle kademeli olarak bir araya geleceğiz. Herkes kendi temsiliyet alanında güzel işler yapmış, hayırlı işler yapmaya da devam ediyor. İnşallah hayırda da yarışmaya devam edecekler. Ancak bu hayırları, bir yönüyle de bir kanaldan küresel bir şekilde yürütmek sanırım hayırların yerine ulaşması açısından çok değerli olacaktır. Hayırlarımızın bir bölümünü federasyon oluşturacağı kanallardan hemşehrilerimize inşallah aktaracağız. Birinci gayemiz bu. İkinci gayemiz, bulunduğumuz ortamda toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik bir etki gücü haline gelebilmek için güçlerimizi birleştirerek yapabileceğimiz katkıları birlikte yapmak, birlikte güç oluşturmak ve doğru zamanlarda doğru hamleleri yaparak kabiliyeti, temsiliyeti olan kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin ikinci kuşağı ve üçüncü kuşağının daha yüksek temsiliyetlere Türkiye genelinde ulaşabilmesi için dağılım göstermek. Bu da bugünün yapacağı iştir. Herkes kendi çapında, kendi imkânları ölçüsünde zamanı geldiğinde, zaman uygun olduğunda ben inanıyorum katkı yapacaktır. Ben tekrar hepinize ince nazarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Ramazanınızı tebrik ediyorum. Hayırlarda yarışmak, sevdiklerimize sevgi, selam ve saygılar diliyorum" diye konuştu.