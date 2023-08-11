Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "kan davası" cinayetiyle ilgili 8 zanlıdan 6'sı hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 2'si hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA'da yer alan habere göre Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Ağustos 2022'de Kenan Uzunay'ın (20) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 8 zanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklar hakkında 22 sayfalık iddianame hazırlandı.

REKLAM DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elde edilen deliller, teknik takip bilgileri ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, 15 yıl önce Kenan Uzunay'ın babasının Ağrı'nın Patnos ilçesinde akrabaları olduğu öğrenilen bir kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni N.C'nin intikam almak için Kenan Uzunay'ı öldürdüğünün belirlendiği aktarıldı. Sanıklardan A.C, E.C, F.K, M.D, N.C. ve V.C. hakkında "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, S.C. ve Y.E. hakkında ise "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme suçuna yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.