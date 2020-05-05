Ağrı Doğubayazıt’ta eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.