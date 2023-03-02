Ağrı Dağı eteklerinde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

AA'nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı Dağı eteklerindeki kırsal bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine termal kamerayla gözetleme yapıldı.

Gözetlemelerde fark edilen hareket halindeki 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Türkiye-İran sınırı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki alandan yurda girmeye çalışırken yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.