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Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerindeki kırsa alandan Türkiye'ye girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı

Giriş: 02.03.2023 - 05:02 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı Dağı eteklerinde 21 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı Dağı eteklerinde 21 düzensiz göçmen yakalandı
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AA

Iğdır'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

AA'nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı Dağı eteklerindeki kırsal bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine termal kamerayla gözetleme yapıldı.

Gözetlemelerde fark edilen hareket halindeki 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Türkiye-İran sınırı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki alandan yurda girmeye çalışırken yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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