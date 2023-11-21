Ağrı'da karda mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin küçükbaş kurtarıldı

Ağrı'da karda mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin küçükbaş kurtarıldı

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Ağrı'da, yoğun kar yağışında merada mahsur kalan 3 bin küçükbaş hayvan ve 3 çoban ekiplerce kurtarıldı.

İl merkezine bağlı Dedemaksut köyünde dün akşama doğru etkisini artıran kar yağışının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine 3 çoban ve hayvanlarının mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre; bölgede arama çalışması yapan ekipler, yerlerini belirledikleri 3 çoban ve 3 bin küçükbaş hayvanı kurtararak Güvendik köyüne getirdi.

Ayakları soğuktan etkilenen bir çoban, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.