Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp

        Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp

        Ağrı Taşlıçay'da yoğun kar yağışı sonucu kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi kayboldu. Kayıp kişileri kurtarmak için başlatılan çalışmalara kar ve tipinin şiddetini artırması nedeniyle ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 06:54 Güncelleme: 25.12.2023 - 06:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, kayıp 3 kişiyi arama çalışmasına da ara verildi.

        İlçeye bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi.

        KEPÇE YOĞUN KARDA UÇURUMA YUVARLANDI

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi. Bu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı.

        Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ KAYBOLDU

        AA'nın haberine göre; ağır yaralanan N.Ş. sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine götürüldü. İş makinesi operatörü N.Ş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan ekiplerin diğer 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmasına, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ara verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ağrı
        #taşlıçay
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Faul derbisi!
        Faul derbisi!
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu
        Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Habertürk Anasayfa