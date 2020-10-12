Sizlere ağızda kıyır kıyır dağılan nişastalı kurabiye tarifi ile evlerinize konuk oluyorum. Yapımı gayetle kolay ve enfes tadıyla ikram ettiğiniz misafirleriniz, sizden tarif isteyebilirler. Umarım sizlerde bu ağızda dağılan nişastalı kurabiyeleri dener ve beğenirsiniz. O zaman buyurun, geçelim tarife.

Kaç Kişilik: 12-14

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Ağızda Dağılan Nişastalı Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:

3 yumurta

250 gram margarin oda sıcaklığında

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı +2 kaşık pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

6 su bardağı un + 4 kaşık un

Hamurun Yarısına Eklemek İçin;

2 kaşık kakao

Badem kırığı veya çekilmiş ceviz içi

Üzerine Sürmek İçin;

80 gram bitter çikolata veya sürülebilir çikolata

Ağızda Dağılan Nişastalı Kurabiye Yapılışı:

Öncelikle sıvı yağı, margarin ve yumurtayı yoğurma kabına alarak, karıştırın.

Ardından pudra şekeri, nişasta ve kabartma tozunu ilave edin.

Un ilavesini ise, azar azar yapın.

Yumuşak ve nemli bir hamur elde edin.

Hamuru 3 eşit parçaya bölün.

Birine badem, fındık veya ceviz içi(tercih sizin) ilave ederek, biraz yoğurun.

Diğerine kakaoyu ilave edin iyice yoğurun.

Diğeri de sade kalsın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.

Yağlanmış fırın tepsisine dizin, istediğiniz şekli verin.

Önceden ısıtılmış fırında, kontrollü olarak pişirin.

Pişen kurabiyeleri fırından alın.

Soğuduktan sonra benmari usulü eritilen çikolataya batırın.

Adından ceviz, fındık veya hindistan cevizi ne bulayın.

Çikolata donduğu zaman, kaplara alabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yaklaşık 13-14 dakika kontrollü olarak pişirin, bütün fırınlar aynı olmadığı için lütfen kontrollü olarak pişirin. Üzeri kızarmayacak beyaz kalmalı.