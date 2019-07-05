05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağız yarası gündelik hayatı olumsuz etkileyen, yeme-içmeye, konuşmaya engel oluşturan mukozal bir hasardır. Peki ağız yarası nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Ağız yarası nasıl tedavi edilir? Yanıtı haberimizde...
AĞIZ YARASI NEDİR?
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, ağız hastalıklarını en iyi tanıyan tıp dalının deri hastalıkları uzmanlığı olduğunu; fakat tedavi için nedense en son başvuru adresi olduğunu belirtiyor ve ağız yaralarının tanımını şöyle veriyor: "Ağız içerisinde derin veya yüzeysel doku kaybına neden olan, çoğu ağrılı ve sızılı belirtilerdir ve hepsinin de ciddi hastalıkların belirtileri olarak dikkate alınmaları gerekir. Ağız içerisindeki derin yaralar özellikle ağız içi kanserlerini düşündürmelidir. Genellikle daha önceden varolan kırmızı veya beyaz belirtiler üzerinden çıkarlar ve hızla yayılırlar."
Ağız yaralarında, erken tanı ve cerrahi çıkarma kesin sonuç verebilir. Çok sık olmamak üzere tüberküloz, frengi, bazı özel mantar hastalıkları gibi mikrobik hastalıklar da böyle derin yaralara neden olabilirler. Ayrıca çok seyrek görülen özel hastalıklar vardır. Daha sık görülen ve çok karışan grup yüzeysel yaralardır.
Ağız yaraları içerisinde en sık görüleni "Aft"tır. Etrafı kırmızı, ortası sarımsı yara şeklinde olup, aniden ortaya çıkar ve 8 - 10 günde geçerler. Ancak çok sık şekilde kendini yineleyen aftlar "Behçet Hastalığı"nın da belirtisi olabilir.
AĞIZ YARALARININ NEDENLERİ
Ağrılı ağız yaralarının yaygın nedenleri şunlardır:
Ayrıca ağız yaraları, asidik yiyecek ve içeceklerin tüketimi ile de ilişkili olabilir. Çölyak veya Crohn hastalıkları, B12 vitamini ve demir eksikliği, zayıflayan bağışıklık sistemi de ağız yarasına sebep olan nedenlerdendir.
AĞIZ YARALARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
AĞIZ YARASI TEDAVİSİ
Çoğu ağız yarası tedavi gerektirmeden 10-14 gün içinde iyileşir. Fakat ağrıyı azaltmak adına doğal iyileşmeyi destekleyebilen ve reçetesiz satılan çeşitli ilaçlar da bulunmaktadır. Bunların yanında evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz birkaç yöntem de mevcuttur.
Fakat bu yöntemleri uyguladıktan sonra da yaranız iyileşmiyorsa, ağzınızda hala kalıcı ağrılar yaşıyorsanız bir doktora gözükmelisiniz demektir.
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