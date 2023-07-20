Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

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Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, diş klinikleri alanında eğitim veren bir lisans programıdır. Bu programı tercih edecek öğrenciler Ağız ve Diş Sağlığı bölümü nedir diye düşünürken bunu Diş Hekimliği olarak değerlendirmemelidir. Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri genel bağlamda hekimlerin yanında çeşitli malzemelerin, dolguların, diş tellerinin hazırlığı ile ilgilenecek kişiler olarak program boyunca eğitim görmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı bölümü bir ön lisans programıdır. Bu sebeple Ağız ve Diş Sağlığı bölümü eğitim süresi kaç yıl diye düşünen üniversite aday öğrencileri için programın 2 sene olduğunu söyleyebiliriz.

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Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Ağız ve Diş Sağlığı mezunları okulu bitirdikten sonra Ağız ve Diş Sağlığı bölümü mezunları ne iş yapar konusunda endişelenebilir. İş bulma süreçlerini daha sakin yönetmek adına meslek olanakları hakkında araştırma yapabilirler. Ağız ve Diş Sağlığı bölümü iş olanakları şu şekildedir:

Özel Diş Klinikleri ve Poliklinikler: Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde veya diş hekimliği kliniklerinde çalışabilirler.

Devlet Hastaneleri ve Sağlık Merkezleri: Kamu kurumlarına bağlı hastanelerde veya sağlık merkezlerinde görev alabilirler.

Üniversite Hastaneleri ve Eğitim Kurumları: Üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde akademik kariyere yönelebilirler.

Özel Hastaneler: Özel hastanelerde diş hekimliği hizmeti veren bölümlerde çalışabilirler.

Diş Protez Laboratuvarları: Diş protezleri üreten laboratuvarlarda çalışabilirler.

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ağız ve diş sağlığı bölümü dersleri arasında Dental Anatomi, Ağız Diş Sağlığına Giriş, Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri, Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı, Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt gibi dersler bulunmaktadır.