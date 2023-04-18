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Ağır hasarlı binadaki eşyaları böyle çaldı! Vicdansız!

Gaziantep'te, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan apartmanın 4 dairesindeki malzemeleri çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Giriş: 18.04.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
Ağır hasarlı binadaki eşyaları böyle çaldı! Vicdansız! - En son haberler
Ağır hasarlı binadaki eşyaları böyle çaldı! Vicdansız!
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in 29 Ekim Mahallesi´nde bulunan bir apartmanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine bina sakinleri tahliye edilerek apartman boşaltıldı.

4 DAİREDEKİ EŞYALARI YÜKLEYİP GÖTÜRDÜ

12 Nisan akşam saatlerinde binaya giden H.A., taşıyıcı tutarak kendilerine ait olduğunu iddia ettiği apartmandaki 4 dairede bulunan eşyaları çalarak kiraladığı kamyonete yükletip, götürdü.

BÖLGEDEKİ KAMERALAR İNCELENDİ

Daire sahiplerinin hırsızlığı fark etmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliyi belirledi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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