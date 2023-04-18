Ağır hasarlı binadaki eşyaları böyle çaldı! Vicdansız!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep 'in 29 Ekim Mahallesi´nde bulunan bir apartmanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine bina sakinleri tahliye edilerek apartman boşaltıldı.

12 Nisan akşam saatlerinde binaya giden H.A., taşıyıcı tutarak kendilerine ait olduğunu iddia ettiği apartmandaki 4 dairede bulunan eşyaları çalarak kiraladığı kamyonete yükletip, götürdü.