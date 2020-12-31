AGİ ücreti ne kadar 2021? Bekar ve evli agi ücretleri vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Asgari ücretin 2 bin 825 TL olmasının ardından Asgari Geçim İndirim Ücretine de zam geldi. Peki, AGİ asgari ücrete dahil mi? İşte Evli, bekar, çocuklu, eşi çalışan, eşi çalışmayan 2021 AGİ ücretleri...

2021 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Milyonların beklediği asgari ücret açıklandı. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 825 TL oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk net asgari ücrette 2020 yılına göre 500 TL artış yapıldığını söyledi.

AGİ 2021 TUTARI NE KADAR OLDU?

2021 Asgari ücret zammının ardından AGİ'nin 2021 yılı en düşük tutarı 268,31 TL, en yüksek tutarı 456,12 TL olarak hesaplandı.

İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2021 AGİ tablosu:

Bekar : 2020 YILI 220,73TL, 2021 YILI 268,31

Evli eşi çalışmayan: 2020 YILI 264,87 TL, 2021 YILI 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2020 YILI 297,98 TL, 2021 YILI 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2020 YILI 331,09 TL, 2021 YILI 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu: 2020 YILI 375,23 TL, 2021 YILI 456,12 TL



Evli eşi çalışan: 2020 YILI 220,73 TL, 2021 YILI 268,31 TYL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2020 YILI 253,83 TL, 2021 YILI 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2020 YILI 286,94 TL, 2021 YILI 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2020 YILI 331,09 TL, 2021 YILI 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2020 YILI 353,16 TL, 2021 YILI 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2020 YILI 375,23 TL, 2021 YILI 456,12 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR, AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. 2021 AGİ ücreti bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının sonunda belli oldu.