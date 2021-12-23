Ocak ayı itibarı ile geçerli olacak yeni asgari ücret, geçtiğimiz hafta itibarı ile açıklandı. Asgari ücret ile beraber 2022 AGİ zammı tablosu da en çok merak edilenler arasında yeni aldı. Bilindiği üzere, her yıl, AGİ zammı hesaplama tablosu bekar, evli ve 1, 2, 3, 4, 5 çocuklular için değişiklik gösteriyor. Öte yandan, 2022 itibarı ile Asgari Geçim İndirimi ile ilgili yeni bir değişiklik de oldu.

AGİ KALKTI MI?

AGİ kalktı mı, kaldırıldı mı sorusu netlik kazandı. AK Parti milletvekili İbrahim Aydemir imzasıyla TBMM’ye sunulan kanun teklifinde Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimine ilişkin 32. maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörüldü. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 18.5 milyon işçi ve memurun merak ettiği sorulara ve AGİ zammı tablosu ile ilgili detayları şöyle aktardı;