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İzmir'de ağaçların arasında cansız beden bulundu

İzmir'de, bir vatandaşın ağaçların arasında hareketsiz halde yattığını gördüğü kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 21.06.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ağaçların arasında cansız beden bulundu
İHA

İzmir'in Selçuk ilçesince ağaçların arasında erkek cansız bedeni bulundu.

Olay. öğle saatlerinde ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 3040 Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ile birlikte sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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