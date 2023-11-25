Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji ve AFAD'ın, 64 kent için verdiği sarı ve turuncu alarm, birçok kentte kendisini gösteriyor - Güncel haberler

        Ağaçlar devrildi! Tekneler battı! Kano alabora oldu! Fırtına başladı!

        Meteoroloji ve AFAD'ın, 64 kent için verdiği sarı ve turuncu alarm, birçok kentte kendisini göstermeye başladı. Ağaçlar devrildi, Ege'de dev hortum oluştu, balıkçı tekneleri battı; yurt genelinde fırtına başladı. İşte yurt genelinde objektife yansıyan mağduriyetler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde, etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, İzmit Körfezi'ne açılan kanoculara zor anlar yaşattı. Kanoları alabora olan sporcular, can simidiyle kurtarıldı.

        KANO ALABORA OLDU, CAN SİMİDİYLE KURTULDULAR

        DHA'da yer alan habere göre kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmit Körfezi'ne kanolarla açılan sporcular, rüzgar ve yağışın etkisiyle denizde zor anlar yaşadı.

        ÖLÜMLE BURUN BURUNA

        Kanoları alabora olan sporcular için deniz polisi, bölge halkı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli bölgeye gitti. Sporcular, denizden can simidi atılarak kurtarıldı.

        DEVRİLEN AĞAÇ, DİREĞİ KIRDI

        Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'ta, bir otoparkta bulunan yaklaşık 10 metrelik ağaç, şiddetli rüzgarla devrildi. Ağacın dalları yol kenarındaki aydınlatma direğine takılıp, kırılmasına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağacı elektrikli testereyle parçalayarak, kaldırdı.

        REKLAM

        7 BALIKÇI TEKNESİ BATTI

        Körfez ilçesi sahilinde oluşan dalgalar nedeniyle Tütünçiftlik sahilindeki Balıkçılar Kooperatifi'ne kayıtlı olan 50'ye yakın tekneden 4'ü battı. Yarımca sahilinde de 3 teknenin battığı öğrenildi. Sahile koşan balıkçılar, teknelerini fırtına ve dalgadan etkilenmemeleri için kıyıya çıkardı.

        İZMİR AÇIKLARINDA HORTUM

        İHA'da yer alan habere göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında da hortum oluştuğu gözlendi.

        Oluşan hortum teknede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        SERVİSİN ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞTÜ

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı bir otele personel taşıyan hareket halindeki servis otobüsünün üzerine ağaç devrildi; 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi edildi.

        EGE'DE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

        AA'da yer alan habere göre Muğla'da, fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.

        Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından oluşan hortum, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez, Ege ve Karaçalı mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri ile tarım arazilerinde hasar oluştu.

        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #fırtına
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa