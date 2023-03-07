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AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2023 | TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi tarihi açıklandı! Afyonkarahisar kura çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi tarihi açıklandı! 2023 Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi tarihi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bakan Kurum, Kahramanmaraş depreminin ardından ertelenen kura çekilişlerinin yeniden başlayacağını açıkladı. Tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi ile 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirleniyor. İşte, 2023 Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi tarihi....

Giriş: 07.03.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişlerinin yeniden başladığını duyurdu. Arsa kuraları Ankara ile başlarken sosyal konut kuraları ise İzmir ile başlıyor. TOKİ kura çekimi sonuçları, e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor. İşte, 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi tarihi.......

  • TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TOKİ kura çekimlerinin başlayacağını duyurdu.

    Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" ifadelerini kullandı.

  • TOKİ AFYONKARAHİSAR KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    3 bin 169 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 8-9 Mart 2023 günleri arasında yapılacak.

  • YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ YAYINLANDI!

    8-14 Mart İzmir 12.400 konut

    8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

    11 Mart Edirne 1.363 konut

    12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

    13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut

  • TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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