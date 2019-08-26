26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, kentte bu yıl kiraz rekoltesinde geçmiş yıllara göre az da olsa bir düşüş olduğunu söyledi
Bu yıl yaklaşık 40 bin tona yakın kiraz üretimi olduğunu belirten Acar, "Afyonkarahisar kirazı genelde kaliteli kiraz olduğu için ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden Rusya'ya gidiyor. Bu yıl ilk defa Türkiye'den Çin'e Afyonkarahisar'dan kiraz gitti." dedi.
ÜRETİCİNİN DE YÜZÜ GÜLDÜ
Yürütülen diplomasi sayesinde Çin pazarının Türkiye'ye açıldığını anlatan Acar, "İki ülke arasındaki kiraz ihracatında en büyük engellerden olan 'ürünün 16 gün soğuk havada bekletilmesi' şartı ortadan kaldırıldı. Şu anda bizim Çin'e ihraç ettiğimiz kiraz her ne kadar düşük olsa da yani 20 ton olsa da önümüzdeki yıllar için Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihraç edilmesinin önü açıldı. Bu çiftçimizin de kirazı pazarlarken geliri anlamında önemli bir katkı sağladı." ifadelerini kullandı.
Kentte üretilen kirazın yaklaşık yüzde 70'inin ihraç edildiğini kaydeden Acar, "Afyonkarahisar kirazı Türkiye'de üretilen kirazlara göre en kaliteli kiraz olduğu için ihracatımız oldukça yüksek" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!