02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Termalin başkenti olarak da anılan Afyonkarahisar'da, sonbaharın son günlerinin yaşandığı bu günlerde hazanın farklı renkleri görenleri büyülüyor.
AA'nın haberine göre sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı Erkmen beldesinde dağların yüksek noktaları, beldedeki göletin çevresi güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor.
Sultandağı ilçesindeki kiraz ve vişne bahçelerinde yaşanan renk cümbüşü ziyaretçileri farklı diyarlara götürürken, Türkiye'nin 12. tatlı su kaynağı Eber Gölü'ndeki sarı kamışlar, mavi ve yeşilimsi su ise adeta görsel şölen sunuyor.
"DOĞAYI GÖRMEK, SOLUMAK GEREKİYOR"
Doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, hazan mevsimi renklerinin, doğanın uykuya geçiş sürecinin öncesi olduğunu söyledi.
"Hatta bir söz vardır; 'Diğerleri mevsimdir, hazan, sonbahar bir sanattır' diye ifade edilir." diyen Yılmaz, sonbaharda doğanın bütün renklerini ortaya koyduğunu vurguladı.
Erkmen Göleti'nin üst sırtında sarıdan yeşile, kırmızıdan turuncuya birçok rengi iç içe görmenin mümkün olduğuna değinen Yılmaz, buranın insana ayrı bir huzur verdiğini söyledi.
Yılmaz, "Şehirleşmeyle insan hayatının doğadan, doğal olandan ne kadar uzaklaştığını görüyoruz. Buraya geldiğinizde nefes alıyorsunuz. Doğayı görmek, solumak gerekiyor. Kimi ağaçlar hala yeşil. Diğer ağaçlar kirazlar, vişneler yavaş yavaş bir uyku dönemine geçtiği için sararıp kızarmış. Hatta yapraklarda, o damarda farklı renkleri kırmızıyı, yeşili, sarıyı iç içe bulmak da mümkün" ifadelerini kullandı.
Ziyaretçilerden Tarık Kahya da sonbahar aylarında Erkmen Göleti'ne çıkarak doğada huzur bulduğunu kaydetti.
Kahya, "Burası, şehirden uzak zirvede bir yer. Buradaki renkler harika, yeşili, sarısı aradığınız bütün renkler burada. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum" diye konuştu.
Eber Gölü'nde rehberlik yapan Kadir Ateş de Türkiye'nin birçok şehrinden fotoğrafçıların görsel şöleni çekmek için göle ilgi gösterdiğini kaydetti.
Ateş, "Göl, sonbaharın sonlarına yaklaştığımızda görsel güzelliğini tüm ihtişamıyla insanlara sunuyor" dedi.
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