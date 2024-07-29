Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Afyonkarahisar-Antalya karayolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
AA'nın haberine göre; kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.