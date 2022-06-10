Motosiklet refüje çarptı, sürücü öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu, sürücü yaşamını yitirdi.

Ehliyetsiz olduğu belirtilen Hasan Kumral'ın (23) idaresindeki plakasız motosiklet, Şehitler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan sürücü Kumral, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.