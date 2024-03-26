Afyonkarahisar'da beton mikseri devrildi: 1 ölü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi
Afyonkarahisar'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
H.Ç. (32) idaresindeki beton mikseri, Emirdağ ilçesi Büyüktuğluk köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.