Mersin'de devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
Giriş: 25.03.2024 - 22:14 Güncelleme: 25.03.2024 - 22:14
Ü.G'nin kullandığı, 35 işçiyi taşıyan otobüs, Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarptı.
Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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