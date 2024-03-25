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        Haberler Gündem Mersin'de devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Mersin'de devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 22:14 Güncelleme: 25.03.2024 - 22:14
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        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
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        Ü.G'nin kullandığı, 35 işçiyi taşıyan otobüs, Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarptı.

        Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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