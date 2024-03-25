Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Arda Güler ilk 11'de olacak - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Arda Güler ilk 11'de olacak

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vinzenzo Montella, 26 Mart Salı akşamı Avusturya ile oynayacakları özel maç öncesi açıklamalarda bulundu. Macaristan ile oynanan hazırlık maçına göre Avusturya karşısında farklı bir kadro sahaya süreceğini söyleyen İtalyan teknik adam, Arda Güler'in de ilk 11'de olacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 21:25 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile Ernst Happel Stadyumu’nda mücadele edecek. Mücadele öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vinzenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        “GEÇEN MAÇTA BAŞLAMAYAN OYUNCULARLA BAŞLAMAK İSTİYORUM”

        Macaristan maçına nazaran kadroda farklı değişikliler olabileceğini belirten Montella, “Geçen maçta başlamayan oyuncularla başlamak istiyorum. Düzgün bir şekilde uyursam ve dinlenirsem, sanırım Arda Güler de yarın ilk 11 başlayacak. Ama yine de cesaretli, maçı sonuna kadar kovalayan, yüreğini ortaya koyan takımımızı tekrar görmek istiyorum. Her hocanın isteği son 20 metrede biraz daha isabetli olan tarafta bizim olmamızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Macaristan ve Avusturya'nın oyun tarzlarının farklı olduğuna da dikkat çeken Vincenzo Montella, "İki farklı takım kurguları farklı ama baskı yemediklerinde yine çok benzer şekilde 3+1 formasyonuyla oyun kurmaya yatkınlar. Bu maç bizim için çok önemli bir test. Son 4 maçta yenilmeyen ve gol yemeyen bir takımda bahsediyoruz" diye konuştu.

        “EURO 2024'TE EN GENÇ MİLLİ TAKIMLARDAN BİRİ OLACAĞIZ"

        Montella; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun’un mental ve fiziksel durumları hakkında gelen bir soruya, "Bazen unutuyoruz ama Avrupa Şampiyonası’nda en genç milli takımlardan biri olacağız. Hoca olarak her zaman deneyim kazanmalarını tercih ediyorum. Hem bizimle vakit geçirip hem de mümkün olduğunda onlara dakika kazandırmak istiyoruz. Biliyorsunuz temel bir detay var kendi kulüplerinde de alan ve zaman bulmaları gerekiyor ki gelişebilsinler. Dengelerini kaybetmezlerse geleceği çok sağlam olan üç futbolcudan bahsediyoruz. Benim tarafımdan şöyle bir düşünce var sadece şimdiki zaman için değil gelecekte de bizler için çok önemli oyuncular olacaklar. Antrenmanlarına iyi şekilde devam ediyorlar ve geçen gün de hepsi oynadı" cevabını verdi.

        "HAKAN ÇALHANOĞLU ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU"

        Montella, Hakan Çalhanoğlu'ndan da ‘şampiyon’ olarak bahsederek, "Türk basını da gördü ki son maçta milli takım kariyerindeki en iyi performansını gösterdiğini söyleyebiliriz. Nasıl bir muazzam futbolcuyla sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Böyle şampiyon futbolcular her zaman eleştiriye açık oluyorlar. Bazı insanlar onların performans vermediğini düşündüğünde her zaman eleştiri olur, bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Tabiri caizse kendisine (Hakan) şampiyon diyorum. Çünkü çok büyük bir futbolcu. Dünya standardında bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

        “EN DOĞRU ŞEKİLDE KARARLARIMIZI VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

        EURO 2024 için ideal 11'ini belirleme konusunda ne durumda olduğuyla ilgili İtalyan teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse tahminde bulunmak çok zor. Çok büyük bir futbolcu grubuna sahibiz. Sezon sonu yaklaştığında bazı futbolular neredeyse 60 maç oynamış olacak o yüzden kendi kafanızda ideal bir 11 modern futbolda yoktur. Çünkü oynanan maçların seviyesi çok farklı. Sadece 11 futbolcu oynamıyor. Hem zihinsel hem fiziksel olarak umarım kimsede sorun olmaz ve ona göre en doğru şekilde kararlarımızı vermeye çalışacağız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Trafikte ters köşe
        Trafikte ters köşe
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Virüsler insanlardan hayvanlara bulaşıyor!
        Virüsler insanlardan hayvanlara bulaşıyor!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Habertürk Anasayfa