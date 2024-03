Pablo Picasso ve Frida Kahlo'nun eserleri Türkiye'de sergilenecek

Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. 13 Nisan'da Adana'da başlayacak olan festival, 10 Kasım'da Antalya'da sona erecek.

8 ay boyunca 16 şehirde düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin amacına ulaştığını belirterek dünyadaki saygın festivaller arasında yer aldığını belirtti. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kültür ve sanata olan katkısının yanı sıra turizme olan kazanımlarının da oldukça yüksek olduğunun altını çizen Ersoy, festivali her yıl daha da genişleteceklerini belirtti.

Saygıdeğer Misafirler, turizmde ürün çeşitliliği ve markalaşma, Bakanlık olarak üzerinde yoğunlaştığımız en ciddi hedeflerimizden biri. Aslında söz konusu hedefe ulaşmamızı sağlayacak her şeyi yaşadığımız bu muazzam coğrafya ve medeniyetimizin binlerce yıllık birikimini barındıran kültürel değerlerimiz bize sunuyor. Mesele bunları doğru şekilde kullanmayı bilmekte yatıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali işte bu doğrulardan biridir. Eğer öyle olmasaydı yaşayarak tecrübe ettiğimiz büyüme ve ilgi artışı kesinlikle mümkün olmazdı. Zira hiçbir başarı tesadüf değildir. Geldiğimiz bu nokta, “Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm” vizyonuyla her adımını ince ince hesapladığımız kültür politikalarımızın sonucudur. Hep söylüyoruz; sürdürülebilirliği gözeterek, turizm ile kültür-sanatın birbirini beslediği bir ekosistem bina ettik. Bunu sadece kültür-sanat etkinliklerinin ve sebep oldukları turizm hareketinin birbirlerine karşılıklı fayda sağlaması ile sınırlandırmayın. Festival güzergâhındaki restore edilen ve yeniden işlev kazanarak hayata dahil olan tarihi eserleri düşünün. Görünür ve bilinir hale gelen kültür-sanat kurumlarını, parçası ve varisi olduğu kültür-sanat mirasını yaşayarak öğrenen çocuklarımızı, hem millî hem evrensel değerlerin etrafında sağlanan sosyal birliktelik ve bütünleşmeyi düşünün. Ekonomik yönü, kurumsal getirileri, şehrin sosyal kimliğine kazandırdıkları gibi daha birçok değerlendirilmesi gereken başlık var. Sözün özü kültür ve sanat temelinde, hem bireysel hem toplumsal çok geniş kapsamlı fayda sunan bir etkinlik silsilesini, uluslararası bir markayı ülkemize kazandırdık. Bakanlığımız, ilgili diğer kamu kurumlarımız, özel sektör paydaşlarımız ve sanatçılarımızla bunu biz, hep birlikte başardık.

.png

Değerli Misafirler, Türkiye’nin en kapsamlı festivali olma misyonuyla başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali olma özelliğini de taşıyor. 2024 yılında katılımcı sayısının daha da artacağını biliyoruz. Festival programlarını yaparken kültür ve sanatın hemen her dalına yer vermeye özen gösteriyoruz. Konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi pek çok etkinlikle her yaşa ve her kesime seçenek sunuyoruz. Bunun yanı sıra ücretsiz etkinliklerle de kültür ve sanata erişimdeki sınırlandırmaları kaldırıyoruz. Neticede her yaş ve kesimden vatandaşlarımızın, kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlamalarını hedefliyoruz.