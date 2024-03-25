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        Haberler Dünya Rusya'da terör saldırısının ardından idam tartışmaları başladı

        Rusya'da terör saldırısının ardından idam tartışmaları başladı

        Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısının ardından ülkede idam cezası gündeme geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "şu an idamı tartışmadıklarını" söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:04
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        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
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        Rusya, başkent Moskova'daki terör saldırısının ardından ülkede konuşulmaya başlanan idam cezasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, idam cezasına ilişkin moratoryumun kaldırılmasını tartışmadıklarını söyledi. Peskov bugün yaptığı açıklamada, "Şu an bu tartışmalara katılmıyoruz" dedi.

        MOSKOVA'DA TERÖR SALDIRISI

        Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

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        Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü. Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda 182 yaralı olduğu açıklandı.

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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 şüphelinin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

        MEDVEDEV: ÖLDÜRÜLMELERİ GEREKİYOR

        Rusya parlamentosu Duma'da, Birleşik Rusya Fraksiyon başkanı olan Vladimir Vasilyev iki gün önceki açıklamasında "Pek çok kişi idam cezasıyla ilgili sorular soruyor" demişti. Vasilyev "bu konunun detaylıca ve profesyonelce araştırılacağını" söylemişti.

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de bugün Telegram'daki paylaşımında saldırganlarla ilgili "Öldürülmeleri gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Ve öldürülecekler" yazmıştı.

        Rusya'da idam cezası yasal olsa da 1996'dan beri uygulanmıyor. Eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, 1996'da çıkardığı moratoryumla idam cezasının uygulanmamasını sağlamıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #idam
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