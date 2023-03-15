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Afyon ile Antalya arasındaki mesafe de sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Afyon ile Antalya birbirlerine uzak sayılmayacak konumlarda bulunmaktadır. Antalya Afyon’un güneyinde yer almaktadır. İki şehir arasında ulaşım yönünden pek çok seçenek bulunmaktadır. Afyon Antalya arası kaç km, Afyon Antalya arası kaç saat, Antalya Afyon arası arabayla kaç saat sürüyor, Antalya Afyon otobüsle kaç saat sürüyor, Antalya Afyon arası uçakla kaç saat sürüyor? Bu iki şehir arasındaki merak edilen tüm ulaşım detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Afyon Antalya Arası Kaç Km?

Afyon üzerinden Antalya ili arasındaki ulaşım imkânlarının fazla olması bir nevi iki şehri birbirine yakınlaştırmıştır. İki şehir arasındaki toplam mesafe 282 km’dir.

Afyon Antalya Arası Kaç Saat?

Afyon Antalya arasının kaç saat sürdüğü kullandığınız taşıtlarla ve hızla doğru orantılıdır. Kişisel aracınızla bölgeye 3 saat 30 dakikada varış sağlayabilirsiniz. Otobüsle seyahat etmeyi tercih ederseniz Afyon üzerinden Antalya’ya 3 saat 45 dakikada ulaşım sağlarsınız. Uçuş alternatifini daha geri plana atmanızı tavsiye ederiz. Çünkü iki şehir arasında aktarmasız olarak uçuş imkânı bulunmamaktadır.

Antalya Afyon Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla seyahat toplu taşımalara nazaran konfor yönünden ön plana çıkmaktadır. Genellikle çekirdek aileler eğer uluslararası bir seyahat planlamıyorlarsa araç vasıtasıyla ulaşımı tercih ederler. Çünkü küçük çocuklu ailelerin ihtiyaç molalarına gereksinimleri vardır. Bunun dışında birbirlerine yakın olan şehirlerarası ulaşımın en mantıklı seçeneklerinden biridir. Uçak yoluyla seyahatlerde aktarmalar gerçekleştiğinden kara yoluyla ulaşım daha makul bir seçenektir. Kişisel aracınızla Afyon Antalya arasındaki mesafe 3 saat 30 dakika kadar sürmektedir.

Antalya Afyon Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İşi şehir arasında aktif olarak taşımacılık yapan pek çok otobüs firması yer almaktadır. Bunun en önemli sebebi bu iki merkezi şehrin yakın mesafelerde yer almasıdır. İki şehir arasında sefer düzenleyen otobüs firmaları: Varan Turizm, Başkent Turizm, Kütahyalılar Turizm, Alanyalılar Turizm Pamukkale Turizm, Ali Osman Ulusoy, Lüks Karadeniz Seyahat, İstanbul Kalesi, Özkaymak, Niksarkale Turizm’dir. Yolculuk süreleri firmaların belirlediği güzergâh ve mola yerlerine göre farklılık göstermektedir. O yüzden otobüslerin varış saatlerinde ufak farklılıklar olabilmektedir. Ancak ortalama bir saat vermek gerekirse Afyon ile Antalya arası ortalama 3 saat 45 dakika kadar sürmektedir. Genel yolculuk süresi olarak baktığımızda otobüsle ulaşım da iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Antalya Afyon Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Hava yoluyla ulaşım sayesinde dünyanın bir ucundan bir ucuna kısa sürede ulaşma imkânına sahip olduk. Uzun yol seyahatleri için en güvenilir ulaşım metotlarından biri olan uçaklar, genellikle birbirlerine yakın mesafeli şehirlerde yerini karayolu ulaşımına bırakıyor. Afyon ile Antalya’da birbirlerine yakın iki merkezi şehir.

Bu iki şehir ne kadar yakın olsa da direkt olarak uçuş imkânına sahip değil. Çünkü Afyonkarahisar ilimizin kendine ait bir havalimanı bulunmuyor. Bu sebeple uçak kalkışları Afyon ilimizin komşusu olan Kütahya’daki Zafer Havalimanı’ndan sağlanıyor. Önce Zafer Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na aktarma yapılıyor. Buradan yapılan aktarmayla birlikte Antalya Havalimanı’na uçuş sağlanıyor. Antalya ve Afyon arasındaki uçuşların süresi aktarmalardan dolayı 10 saatte kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla karayolunu kullanarak çok daha kısa sürede ulaşım sağlayabileceğiniz bu mesafeyi uzatmış oluyorsunuz.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner