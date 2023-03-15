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Bu iki il arasında en merak edilen sorulardan biri de ulaşım yollarıdır. Adana üzerinden Gaziantep iline pek çok farklı ulaşım alternatiflerini kullanarak varış sağlayabilirsiniz. Aradaki km farkını hesaplarken hangi vasıtayı kullanarak ulaşım sağlayacağınıza önem vermelisiniz. Adana Gaziantep arası kaç km, Adana Gaziantep arası kaç saat, Gaziantep Adana arası arabayla kaç saat sürüyor, Gaziantep Adana otobüsle kaç saat sürüyor, Gaziantep Adana arası uçakla kaç saat sürüyor? Adana ve Gaziantep’in ulaşım detaylarını sizler için derledik…

Adana Gaziantep Arası Kaç Km?

En sık sorulan sorulardan birisi de iki şehir arasındaki kilometre farkıdır. Farklı coğrafi bölgeler de yer alsalar da aradaki kilometre farkı oldukça azdır. Adana ile Gaziantep arası toplam mesafe 223 km’dir. Kişisel aracınızla yolcu yapmak kullanacağınız yol güzergâhı yönünden daha iyi bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır.

Adana Gaziantep Arası Kaç Saat?

Adana’dan Gaziantep üzerine gerçekleştireceğiniz yolculuğun kaç saat süreceği tercih ettiğiniz ulaşım seçeneklerine göre değişmektedir. Özel aracınızla iki şehir arası 2 saat 30 dakika kadar sürmektedir. Otobüsler ise belirli güzergâhlardan sapmadan sabit bir yol kullanmaktadır. Ancak mola ve yerleşim yerlerine uğramaları sebebiyle yolculuklar şahsi aracınızla yaptığınız yolculuklara göre daha uzamaktadır. Ortalama bir saat vermek gerekirse Adana’dan Gaziantep’e 3 ila 3,5 saat arasında ulaşabilirsiniz. İki şehir arasında direkt olarak uçuş seferleri düzenlenmemektedir. Ancak aktarma yaparak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Gaziantep Adana Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kişisel aracımızla seyahat etmek otobüslere nazaran çoğu zaman daha konforludur. İhtiyaç molasına istediğimiz zaman çıkabilir, bir yerde konaklayabilir ya da hız üzerinde hâkimiyet kurabiliriz. Özellikle birbirlerine yakın iller söz konusu olunca arabayla ulaşım en güvenilir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Gaziantep Adana arası arabayla 2 saat 30 dakika sürmektedir.

Gaziantep Adana Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Eğer bölgeye kişisel aracınızla ulaşım sağlamayacaksınız en mantıklı yol otobüsle seyahati tercih etmek olacaktır. Üstelik otobüs seferleri sık saat aralıklarıyla kalmaktadır. Böylelikle saat yönünden de herhangi bir sıkıntı yaratmaz. İki şehir arasında ulaşım imkânı sunan pek çok otobüs firması vardır. Seç Turizm, Özlem İstanbul Turizm, Şanlıurfa Cesur Turizm, Best Van Turizm, Midyat Seyyidoğlu Turizm, Star Batman, Nevşehir Seyahat, Vangölü Turizm, Öz Diyarbakır Seyahat, Turgutreis Turizm bu otobüs firmalarından birkaçıdır. Otobüsle seyahat hava yollarına göre daha bütçe dostudur. Gaziantep üzerinden Adana’ya otobüsle 3 ila 3,5 saat arasında varış sağlayabilirsiniz. Bu otobüs firmasının güzergâh ve mola planlamasına göre değişmektedir.

Gaziantep Adana Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir birbirine oldukça yakın olduğundan dolayı direkt olarak uçuş imkânı bulunmamaktadır. Ancak aktarma yaparak Gaziantep üzerinden Adana’ya ya da Adana üzerinden Gaziantep’e uçuş sağlayabilirsiniz. Öncelikle Adana Şakirpaşa Havalimanı’nı kullanarak İstanbul Havalimanı’na aktarma yapmanız buradan da Gaziantep Oğuzeli Havalimanı’na uçuş gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Aktarmalı uçuş gerçekleştiğinden dolayı yolculuğun süresi 4 saatten başlayıp 9 saate kadar uzamaktadır. Bunun en önemli nedeni aktarma sırasında bir sonraki uçağın piste iniş yapmasını beklemektir. Her ne kadar bu iki şehir arasındaki alternatif ulaşım metotlarından biri olsa da uçakla ulaşım uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkmamaktadır. Üstelik fiyat aralığı da karayolu taşımacılığına oranla daha fazladır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner