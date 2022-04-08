Themba, bu süre içinde dahi parkın ancak küçük bir bölümünün görülebileceğini vurgulayarak, bu bölümlerin de vahşi doğada kaybolmayı sağlayacak kadar büyük olduğunu söyledi. Parkın büyük kısmında telefonların çekmediğini aktaran Themba, bu yüzden ziyaretçileri yola mutlaka bir harita ile çıkmaları gerekliliği konusunda uyardı. Nhaahla Themba, ayrıca hayvanları görme açısından buranın bir hayvanat bahçesi olmadığını hatırlatarak, "Burayı ziyaret ederken Afrika’nın beş büyüğünden çok çevrenin kendisine odaklanın. O zaman büyük beşli sizi bulacaktır" diye konuştu.