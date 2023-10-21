Afrika'da 4 ülke sınırının buluştuğu bölgedeki köprü: Kazungula Köprüsü

Afrika'nın en büyük nehirlerinden Zambezi Nehri üzerinde kurulan ve 2021 yılında hizmete giren Kazungula Köprüsü, denize kıyısı olmayan Botsvana, Zambiya ve Zimbabve'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Durban Limanı'na açılan kapısı olması açısından bölge ekonomisi için büyük önem teşkil ediyor. Kazungula Köprüsü, Botsvana'daki Etosha Ulusal Parkı, Zimbabve'deki Zambezi Ulusal Parkı ve Zambiya ile Zimbabve sınırında bulunan Viktorya Şelalesi'ne oldukça yakın bir konumda bulunuyor.