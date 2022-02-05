SÜPER LİG'DEN TANIDIK İSİMLER

Liverpool'dan iki takım arkadaşı Sadio Mane ile Muhammed Salah'ı karşı karşıya getirecek finalde Süper Lig'den de 3 futbolcu forma bekleyecek.

Senegal'in kadrosunda Sadio Mane, Idrrissa Gueye, Edouard Mendy gibi ünlü isimlerin yanı sıra Aytemiz Alanyaspor'dan Famara Diedhiou ve Yukatel Kayserispor'dan Mame Thiam da yer alıyor.

Mısır milli takımında ise Süper Lig'i Galatasaray'ın 24 yaşındaki santrforu Mustafa Muhammed temsil ediyor.