Afrika'da tarım ihracatında ivme beklentisi

AA

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti kapsamında iki ülke arasında "Sebze ve Meyve İhracatı Alanında İşbirliği Anlaşması", "Yer Fıstığı Ürünlerinin İhracatı Alanında İşbirliği Anlaşması" ve "Motorlu Tarım Teçhizatlarının Teminine Dair Mutabakat Zaptı"nın imzalanması planlanıyor.

KDC ile imzalanması öngörülen herhangi bir anlaşma bulunmazken, bu ziyarette çölleşme, kuraklık, orman yangınlarıyla ve zararlılarıyla mücadele, havza yönetimi ve atık su arıtma gibi başlıklarda iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

"SENEGAL İLE İLGİLİ BU AÇILIMI GELECEK AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ BULUYORUZ"

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, AA muhabirine, Erdoğan'ın Afrika açılım vizyonunu çok önemli bulduğunu söyledi.

Türk Hava Yolları'nın Afrika'nın her noktasına ihracatçıları ulaştırdığını, bunun gerek siyasi gerek ekonomik açıdan Türkiye'ye büyük katkı sağladığına dikkati çeken Uysallı, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Senegal ile ilgili bu açılımı gelecek açısından çok değerli buluyoruz. İhracat verilerimiz doğrultusunda en çok makarna ve ayçiçeği yağı ihracatı yapılıyor. Son iki senelik veriler göstermektedir ki en çok artış, irmik, diğer kabuklu meyveler, süt, krema, peynir altı suyu ve margarin ürünlerindedir. Senegal'in gıda ürünlerindeki ithalat potansiyeli göstermektedir ki kuru baklagiller, irmik, nişasta, inülin, palm yağı, şeker mamulleri, kakao müstahzarları, unlu mamuller ve maya grubu için Türkiye ihracatçı olarak yüksek potansiyel taşımaktadır."

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE TOPLAM GIDA İHRACATI 1 İLYAR DOLAR"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin de Türk yaş meyve sebze sektörünün Senegal’e daha çok elma, havuç, turp, üzüm, çay, fasulye, hurma ve portakal ihracatı yaptığını anlattı. Sin, "Erdoğan'ın Afrika programı kapsamında ziyaret edeceği Senegal ve KDC, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik yoğun çalışmalar yürüten Türk yaş meyve ve sebze sektörünün Afrika kıtasında daha etkin olması yolunda önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Sin, daha çok İtalya, Hollanda, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın etkin durumda olduğu Afrika pazarında, Avrupa ülkeleriyle eşdeğer kalitedeki ürünleri daha rekabetçi fiyatlarla pazarlayabileceklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaş meyve sebze, hububat ve bakliyat, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerimizin Afrika pazarından daha büyük pay alabilmesi açısından Senegal ile yapılacak ticaret anlaşması ve geliştireceğimiz ticaret diplomasisi, Afrika kıtasının batısındaki diğer ülkelerde de yeni ihracat köprüleri kurmamız açısından anlamlı ve ihracatımız için itici güç olacaktır."

SENEGAL'E TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI 88.1 MİLYON DOLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin Senegal'e yönelik tarım ürünleri ihracatı, 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artışla 88 milyon 126 bin dolar olurken, burada en büyük kalemi 59 milyon 720 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü oluşturdu.​​​​​​​ Bunu, 20 milyon 455 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve 5 milyon 927 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.

Anlaşma yapılması öngörülen başlıklar arasında yer alan meyve sebze mamulleri ihracatı, geçen yıl 1 milyon 222 bin dolar ve yaş meyve sebze ihracatı da 211 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin KDC'ye tarımsal ürünler ihracatı ise geçen sene 27 milyon 61 bin dolar olarak hesaplandı. 2020'de bu rakam 34 milyon 712 bin dolar seviyesinde oldu. İhracatta en büyük payı 16 milyon 764 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri aldı.

Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaretin gerçekleştirileceği Gine Bissau'ya ise Türkiye'nin 2020 yılında 1 milyon 711 bin dolar olan ihracatı, geçen sene 2 milyon 910 bin dolar seviyesine yükseldi. Söz konusu ihracatın 2 milyon dolarlık bölümünü hububat ve bakliyat sektörü oluşturdu.