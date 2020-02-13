Afili Aşk'ta gün değişikliği

Başrollerini Burcu Biricik ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı dizi Afili Aşk'ın günü değişti. Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Afili Aşk artık Çarşamba günleri yayınlanmayacak. Dizinin izleyicileri tarafından Afili Aşk'ın hangi gün ekranlara geleceği merak ediliyor. İşte detaylar...

AFİLİ AŞK HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk artık Cumartesi günleri ekranlara gelecek.

AFİLİ AŞK DİZİSİ KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

- ÇAĞLAR ERTUĞRUL (KEREM YİĞİTER)

- BURCU ÖZBERK (AYŞE ÖZKAYALI)

- ALTAN ERKEKLİ (MUHSİN YİĞİTER)

- NEŞE BEYKENT (YELDA YİĞİTER)

- OZAN DAĞGEZ (SAMET YİĞİTER)

- ASENA TUĞAL (HÜLYA YİĞİTER)

- SERKAY TÜTÜNCÜ (VOLKAN ÇEKEREK)

- BENİAN DÖNMEZ (MELAHAT ÖZKAYALI)

- TANER RUMELİ (RIZA ÖZKAYALI)

- UĞUR UZUNEL (ERKUT ÖZKAYALI)

- GÜZİDE ARSLAN (GONCA DURMAZ)

- YILMAZ KUNT (BERK KOÇAR)

- BANU İNAN (NERMİN HOROZ)

- BERİL POZAM (NAZMİYE ÖZKAYALI)

- HİRA SU YILDIZ (BUSE ÖZKAYALI)

- UMUTCAN ÜTEBAY (SABRİ HOROZ)

- VURAL CEYLAN (KADİR HOROZ)

- ZEYNEP TUĞÇE BAYAT (CEYDA ARAN)

AFİLİ AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Afili Aşk dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. Muhsin Yiğiter ve ailesinin kaldığı villa, Kanlıca’da yer almakta Dizinin stüdyosu ise İTÜ Teknokent’e kurulmuş.