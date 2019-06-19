19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afili Aşk, sıcak bir aşk hikayesini en komik haliyle ekranlara taşıyor. Afili Aşk'ın konusu şu şekilde özetlenebilir; Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır. İşte Afili Aşk oyuncuları...
ÇAĞLAR ERTUĞRUL (KEREM YİĞİTER)
Kerem 20’li yaşların sonundadır. Yakışıklı, zengin, zeki, çapkın bir genç adamdır. Hayatta neredeyse her şeye sahiptir, babasının güveni dışında… Kerem ailesinin imkanları sayesinde bugünü, yarını hiç düşünmek zorunda kalmamış hatta zamanla birilerini düşünmenin ne demek olduğunu bile unutmuştur. Ancak üzdüğü kızlardan birinin intihar girişiminde bulunmasıyla, büyük bir karar alır: Hayatını değişecektir. Ama hayatın ona oynadığı küçük oyundan habersizdir.
BURCU ÖZBERK (AYŞE ÖZKAYALI)
Ayşe 20’li yaşlarının başında, güzel, zarif, cıvıl cıvıl ve iyi biridir. Hatta iyiden öte melek gibi… Hiçbir zaman kendini merkeze koymaz. Kendisi için bir şey istemez. Ta ki o güne kadar. Ayşe ailesinden, sevdiği adamdan ve arkadaşından öyle büyük darbeleri üst üste yer ki, kurtuluşu için hayatında ilk kez kötü bir şey yapar. Ve hayatı tamamen değişir.
ALTAN ERKEKLİ (MUHSİN YİĞİTER)
Muhsin 50’li yaşlarındadır. Gözü kara, iyi yürekli, düzgün, dürüst, çalışkandır. Kerem’in babasıdır. Geçmişte Sultanhamam’da küçük bir dükkanla başladığı iş hayatına şimdilerde bir online satış yapan bir moda sitesinin sahibi olarak devam eder. Muhsin eski toprak diyeceğimiz türden biridir. Tek derdi ise oğlu Kerem ve onun çapkınlıklarıdır.
NEŞE BEYKENT (YELDA YİĞİTER)
Yelda 40’lı yaşlarındadır. Muhsin’in ikinci karısıdır. İyi bir okulda okumuş, eski mankendir. Gençliğinde güzelliğiyle ortalığı kasıp kavuran Yelda, Muhsin’le tanışıp evlendikten sonra podyumlardan elini eteğini çekmiştir. Ama hiçbir zaman tam anlamıyla İstanbul sosyetesine kabul olmamıştır. Kendisi bunu beceremediği için bu görevi oğlu Kerem’e yüklemiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!