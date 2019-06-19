HİRA SU YILDIZ (BUSE ÖZKAYALI)

Buse, Rıza ve Nazmiye’nin akıllı ve hazırcevap kızı. Buse yaşına göre zekidir. Etrafta olan biteni kaçırmadan takip eder, yorum yapmaktan da çekinmez. Bir anda ağzından çıkan yorum ve tespitler çoğu zaman Rıza’yı şoke etse ya da sinirlendirse de kendi tarzını evdeki herkese kabul ettirmiş bir kızdır. Her çocuk gibi oyun oynamayı, şakalaşmayı sever. Evin harala gürelesine rağmen bu küçük dünyada mutlu ve huzurludur. Rıza’nın o sert görünüşünün altında aslında sevgi dolu bir kalbi olduğunun farkındaki tek kişidir belki de. Anne babasından sonra en çok halasını sever. Büyüyünce onun gibi akıllı ve güzel bir olmak ister.