AFGANİSTAN'DA SON DURUM NEDİR?

Afganistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1124'e yükseldiği, 3 bin 251 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca 8 binden fazla evin de depremde yıkıldığı kaydedildi.

Afgan Kızılayı, ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü kaydeden yetkililer, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğinin altını çizdi.