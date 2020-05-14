Afganistan'da doğum hastanesine kanlı saldırı: 24 ölü

HABERTURK.COM / AA

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde bir kadın doğum hastanesine dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Vahid Mecruh, yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 24'e çıktığını söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında yeni doğan bebek ve doğum yapmak için hastaneye gelen hamile kadınların bulunduğunu ifade eden Mecruh, saldırıda yaralananların sayısının da 16 olduğunu belirtti.

Mecruh, saldırının düzenlendiği hastanenin yeni doğan ünitesinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Saldırının ortasında doğum yapan bir anne ve bebeği kurtulurken, yan odada bebeğini kurtarmak için kuvözün üzerine kapanan bir anne yaşamını yitirdi. Bebeğin yara almadığı ve durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Saldırıdan sonra hastaneye giden Afganistan Sağlık Bakan Yardımcısı Vahid Mecruh, "Hâlâ şok içindeyim. Öldürülmüş insanlar görmeye alıştık ama bir annenin doğum yaparken öldürüldüğünü görmek başka bir şey" dedi.

Polis üniforması giyen 3 saldırganın binaya girdikten sonra doğrudan doğum ünitesine saldırdığı bildirildi.

Saldırının hemen sonrasındaki kargaşa ortamında aileler uzun süre bebeklerini aradı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Mecruh, hayatta kalan bebeklerin kimlik tespiti yapıldıktan sonra başka bir hastaneye nakledildiğini söyledi. Kimlikleri, ebe ve hemşirelerin yardımıyla belirlenen bebeklerin karınlarına adları yazıldı.

Saldırıyı Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve siyasi liderler kınadı.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye dün sabah saatlerinde 3 saldırgan tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıklamıştı.