Steven Tyler'a yeni suçlama
Geçtiğimiz yıl cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü rock grubu Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Tyler, ikinci bir kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor
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'Yüzüklerin Efendisi' serisiyle ün kazanan Liv Tyler’ın babası Steven Tyler'ın, reşit olmayan Julia Holcomb isimli bir kadına cinsel saldırıda ve tacizde bulunduğu ileri sürülmüştü. 20’li yaşlarında olan Tyler’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden Holcomb, o dönemde 16 yaşında olduğunu ve reşit olmadığını belirtmişti.
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"KARŞI KOYAMADIM" DEMİŞTİ
Julia Holcomp, mahkemeye sunduğu dilekçede, "Tyler’ın gücü, şöhreti ve maddi durumuna karşı koyamadım. Tyler, beni romantik bir aşk yaşıyormuşuz gibi hissettirdi" ifadelerini kullanmıştı. Steven Tyler, suçlamaları reddetmişti.
Steven Tyler, 2011'de piyasaya sürdüğü biyografik kitabında 16 yaşındaki bir kızla yaşadığı birliktelikten bahsetmişti.
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BİR SUÇLAMA DAHA
Steven Tyler hakkında yeni bir suçlama daha yapıldı. Şimdilerde 66 yaşında olan Jeanne Bellino, aynı gün içinde iki kez Tyler'ın tacizine uğradığını ileri sürdü.
Olay yaşandığı sırada 17 yaşında olan ve modellik yapan Jeanne Bellino, kendi rızası dışında Steven Tyler'ın kendisini öptüğünü ve cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.
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Cinsel tacizin ardından hastaneye kaldırılan ve ilaç tedavisi gören Jeanne Bellino mahkemeye başvurdu. Şarkıcı konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.
Fotoğraflar: AA, AP, Avalon