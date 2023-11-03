BİR SUÇLAMA DAHA

Steven Tyler hakkında yeni bir suçlama daha yapıldı. Şimdilerde 66 yaşında olan Jeanne Bellino, aynı gün içinde iki kez Tyler'ın tacizine uğradığını ileri sürdü.

Olay yaşandığı sırada 17 yaşında olan ve modellik yapan Jeanne Bellino, kendi rızası dışında Steven Tyler'ın kendisini öptüğünü ve cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.