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        Haberler Magazin Adrien Brody, İstanbul'da film çekecek

        Adrien Brody, İstanbul'da film çekecek

        'Piyanist' adlı filmiyle Oscar kazanan Adrien Brody, ABD - Türk ortak yapımı 'My Daughter's Friend' filmi için Türkiye'ye gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:56
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          Adrien Brody, ABD - Türk ortak yapımı 'My Daughter's Friend' filmi için Türkiye'ye gelecek.

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          Yapımcılığını Toric Films LLC ile Statü Pictures üstlendiği yapımda, Brody'ye ünlü oyuncu Nicky Whelan eşlik edecek.

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          Yönetmen koltuğuna Ojan Missaghi'nin oturacağı yapımın kadrosunda aynı zamanda Leneya Grace, Shima Rayan ve Türk oyuncu Duygu Mercan yer alıyor.

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          Film, dünyada şöhret ve servet hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alan görünüşte genç ve masum bir model olan Lola'nın hikâyesini konu alıyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek olan filmin seti, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekânlarda kurulacak.

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          Çekimlerine ekimde başlanacak olan psikolojik gerilim temalı film, gösterime 2025'te girecek.

          Fotoğraflar: AA, Shutterstock, Avalon

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