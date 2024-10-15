"EVE GİDİYORUM"

Adriana Lima'nın dönüşü, hem ünlü model hem de Victoria's Secret'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Paylaşılan videoda Adriana Lima, New York'ta bir taksiye biniyor. Sürücü ona nereye gideceğini soruyor.

Adriana Lima da ona "Eve" diye yanıt veriyor. Sonra da cümlesini şöyle sürdürüyor: Eve gidiyorum.

Paylaşımda taksi şoförü, Adriana Lima'ya evinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyince de ünlü model "Özür dilerim. Beni Victoria's Secret defilesine bırakır mısınız" diyor.