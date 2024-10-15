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        Haberler Dünyadan Adriana Lima Victoria's Secret şovuna 6 yıl sonra dönüyor: 2018'de ağlayarak emekli olmuştu - Magazin haberleri

        Adriana Lima ağlayarak veda ettiği Victoria's Secret şovuna 6 yıl sonra dönüyor

        Yıllar sonra yeniden düzenlenecek olan Victoria's Secret Şovu'na dönecek isimler belli oldu. 19 yıl boyunca gösterinin en önemli yüzü olan Adriana Lima, 6 yıl önce ağlayarak veda ettiği podyuma dönüşünü "Eve gidiyorum" ifadesiyle duyurdu. 2018'den sonra iptal edilen gösteriye dönecek orijinal kadrodan diğer isimler de açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:52
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        • 1

          Sadece bir defile değil, büyük bir sahne gösterisi olarak merakla beklenen ancak 2018'den bu yana yapılmayan Victoria's Secret gösterisi, 6 yıl sonra dönüyor.

          Kadın bedeni üzerinden yürüttüğü pazarlama planının yeterince kapsayıcı olmaması ve gerçek dışı güzellik standartları nedeniyle prestij kaybı yaşayan iç çamaşırı markasının ünlü gösterisi, değişimini sergileyeceği bir gösteriyle podyuma dönecek.

        • 2

          AĞLAYARAK BIRAKMIŞTI

          Bu gösteriyle özdeşleşen isimlerin başında gelen Adriana Lima, bu büyük dönüşte sahne alacak isimlerin başında geliyor.

          19 uzun yıl boyunca önde gelen tanıtım yüzlerinden biri olduğu moda firması sayesinde kariyer basamaklarını tırmanan Adriana Lima, sektörünün en çok kazanan modellerinden biri olmasını da bu şovlara borçluydu. Lima, tam 19 yıl podyumunda yürüdüğü firmanın defilesine son kez çıktığında gözyaşlarını tutamamış, firmadan artık emekli olmuştu.

        • 3

          En son 2018'de melek kanatlarını takan üç çocuk annesi 43 yaşındaki Lima, yıllar sonra sürpriz bir dönüş yapıyor.

          Brezilyalı model, 6 yıllık aradan sonra 2024 Victoria’s Secret Moda Şovu'nda sahne alacak.

        • 4

          "EVE GİDİYORUM"

          Adriana Lima'nın dönüşü, hem ünlü model hem de Victoria's Secret'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Paylaşılan videoda Adriana Lima, New York'ta bir taksiye biniyor. Sürücü ona nereye gideceğini soruyor.

          Adriana Lima da ona "Eve" diye yanıt veriyor. Sonra da cümlesini şöyle sürdürüyor: Eve gidiyorum.

          Paylaşımda taksi şoförü, Adriana Lima'ya evinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyince de ünlü model "Özür dilerim. Beni Victoria's Secret defilesine bırakır mısınız" diyor.

        • 5

          Adriana Lima, 20 yıl tanıtım yüzü olduğu, 19 yıl boyunca da podyumuna çıktığı Victoria's Secret firmasına dönüş yaptığını "Eve dönüyorum" sözüyle belirtmiş oldu.

          Düşük reytingler ve güzellik standartları nedeniyle çeşitli tartışmalar sonucu 2018'den sonra iptal edilen Victoria's Secret defilesine yıllar sonra dönüş yapan tek isim Adriana Lima değil.

        • 6

          31 yaşındaki Macar model Barbara Palvin de oyuncu eşi Dylan Sprouse'un yer aldığı bir videoyla Victoria's Secret'a dönüşünü duyurdu.

          Barbara Palvin, gösteriye ilk kez 2012 yılında katılmıştı. Podyumdaki son görünüşü 2018'deydi.

        • 7

          Orijinal Victoria's Secret kadrosundan 2024 şovu için geri dönecek olan diğer önemli isimler de Jasmine Tookes, Behati Prinsloo, Taylor Hill ve Candice Swanepoel olarak açıklandı.

        • 8

          1990'ların yıldızlarından biri olan Tyra Banks de gösteriye dönüyor. Banks, 1997'de Victoria's Secret kataloğunun kapağına çıkan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçmişti. Aynı zamanda podyumda bir çift melek kanadı takan ilk siyah modeldi. Banks, Victoria's Secret için son yürüyüşünü 2005'te yapmıştı.

        • 9

          Ayrıca uzun yıllar Victoria's Secret'ın meleği olarak podyumda yürüyen Gigi Hadid'in de gösteriye dönmesi bekleniyor. Marka için ilk çıkışını 2015'te yapan ve üç gösteriye katılan Hadid'in 2024 gösterisine dönüşü henüz doğrulanmadı.

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