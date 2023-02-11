Adnan Menderes feribotu, deprem yardımları için yola çıktı

AA

İDO'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki yaraları sarmak üzere Adnan Menderes hızlı feribotunun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ve İstanbul Liman Başkanlığı koordinasyonunda AFAD yardımlarını bölgeye ulaştırmak üzere yola çıkarıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, 990 yolcuya ek 200 otomobil ve ağırlık olarak 750 DWton taşıma kapasitesi olan geminin yanaşma limanının, hava şartları ve bölge limanlardaki yoğunluk dikkate alınarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından Mersin Limanı olarak belirlendiği kaydedildi.

Feribotun 3 karavan, 2 çekici, 2 mobil büfe aracı yanında büyük ve küçük jeneratörler, pompalar, 320 ton içme suyu, battaniye, maske, yetişkin ve çocuk kıyafetleri gibi yardımlardan oluşan 19 tır ile İDO Yenikapı Terminali'ne ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, yükleme operasyonunun tamamlanarak geminin donatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, AFAD ekipleri ve İDO personelinin yükleme operasyonunu tamamlaması üzerine geminin, bölgeye insani yardım götürmek üzere Yenikapı İskelesi'nden dün gece yarısı itibarıyla ayrıldığı bildirildi.