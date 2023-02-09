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Adnan Bebek 72 saat sonra kurtarıldı... Arama kurtarma çalışanı gözyaşlarına boğuldu

Hatay’da depremde enkaz altında kalan Adnan bebek, 72 saat sonra kurtarıldı. Kurtarma ekibi görevlisi, minik Adnan'a sarılara gözyaşlarına boğuldu.

Giriş: 09.02.2023 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
Adnan Bebek 72 saat sonra kurtarıldı... Arama kurtarma çalışanı gözyaşlarına boğuldu
AA

Depremin 3’üncü gününde de Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Antakya Alaattin Köyü’nde annesi babası ve 2 kardeşi vefat eden Adnan bebekten ses geldiğini belirleyen ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Beşiğinin üzerine kapanan annesinin minik Adnan'ı yaşama bağladığı tespit edildi. Adnan'ı kurtarmak için çalışan arama kurtarma ekibi, depremden 72'nci saatinde mutlu sona ulaştı. Adnan bebek enkazın altından çıkartılırken, arama kurtarma görevlisi ise bebeğe sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan minik Adnan'ın ise etrafa gülücükler saçtığı görüldü.

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