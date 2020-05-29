Adliye ve cezaevleri için kılavuz hazırlandı - Haber

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Adalet hizmetlerinde alınan koronavirüs tedbirleriyle ilgili koordinasyon toplantısı sonrası Adalet Bakanı Gül açıklamalarda bulundu.

HSK'nın açıkladığı adli ve idari işlemlerin başlatılmasına ilişkin kararına atıf yapan Bakan Gül, "Bugün HSK yeni normalleşme sürecine ilişkin kararlar almıştır. 1 Haziran itibariyle bazı tedbirler esnetilecektir. İddianame düzenlemesi ve kabulü pazartesi itibariyle başlayacaktır. İdare ve yargı mahkemelerinde işlemler başlayacaktır. 16 Haziran itibariyle tüm duruşmalar başlamış olacaktır. Hakimlik ve savcılık sınavında başarılı olanların mülakatlarına 15 Haziran'da başlayacağız" dedi.

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucu 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşmeler başlayacaktır. Ceza infaz kurumlarına ilişkin aldığımız tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz" diyen Abdulhamit Gül şunları söyledi:

"Ceza infaz evleri ve adliyelerde kullanılacak kılavuzları hazırladık. Bu kılavuza uygun şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Adliyeye girişte ateş ölçümü yapılacak, adliyeye ve duruşmaya alınacak kişi sayısı sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak belirlenecek. Duruşma öncesi ve sonrası duruşma salonlarının havalandırılması uygulanacaktır."