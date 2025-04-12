Adli tatil ne zaman? Adli tatil hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?
Adli çalışanların izin dönemi olarak adlandırılan tatil süreci nedeniyle mahkemede işlemleri olan vatandaşlar "Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün kaldı, ayın kaçında?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte adli tatil tarihleri 2025
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Adliyede işlemleri olan ve çalışan vatandaşlar bu yıl adli tatilin sona ereceği tarihi merak ediyor. Adli tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemekle beraber acil niteliği taşıyan davalar nöbetçi mahkemelerce görülebilmektedir. Yaz döneminin yaklaşmasıyla beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; 2025 Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte detaylar…
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ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.
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ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR
Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.
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